El fin de una era en Uber: ¿Perfilando el futuro o mal augurio?

Por Merca2.0



Parece que el fin de una era está por llegar a Uber, pues su fundador Travis Kalanick dejará de formar parte del cuerpo directivo de la compañía.



De acuerdo con un reporte del The Wall Street Journal, el también ex-CEO saldrá de manera definitiva de la firma de traslados con sede en San Francisco, California a partir del 31 de diciembre de este 2019.



El movimiento sonaría lógico, considerando que Kalanick ha vendido más de US$2,5 millones en acciones de la compañía desde noviembre (un 90% de su participación).

Los mensajes oficiales

Fue el propio emprendedor el que dio a conocer su salida al WSJ, a través de un mensaje en el que expresa que: “Uber ha sido parte de mi vida durante los últimos 10 años. Al final de la década, y con la empresa ahora pública, me parece el momento adecuado para concentrarme en mi negocio actual y mis actividades filantrópicas”.



En tanto, la compañía no podía quedarse sin dar una postura oficia. Poco tiempo después del anuncio, se publicó un comunicado en el que se señala: “Muy pocos emprendedores han construido algo tan profundo como lo hizo Travis Kalanick con Uber. Estoy enormemente agradecido por la visión y tenacidad de Travis al construir Uber, y por su experiencia como miembro de la junta. Todos en Uber le desean lo mejor”, dijo el CEO Dara Khosrowshahi.



Por el momento la salida del fundador parece no afectar a Uber, pues sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York no resintió el anuncio. Si bien, se trata de un día feriado en el que no hubo actividad, sus acciones se mantuvieron sin movimientos, se cotizan en US$30,44 y sostuvo su valor de capitalización bursátil que actualmente está cerca de los US$52.000 millones.

Y ¿qué sigue?

Sin embargo, no se puede evitar cuestionarse sobre el futuro de la compañía. El hecho de que su creador y ex-CEO haya decidido hacer una venta masiva de acciones por un valor cercano a los US$2,5 millones, equivalentes a un 90% de su participación, hace pensar que sabe algo importante y probablemente no desee mantenerse como uno de sus principales accionistas.



Uber fue fundada en 2009 y un año después Kalanick asumió como CEO, puesto que mantuvo hasta 2017, periodo en el que hizo crecer exponencialmente la presencia de la aplicación en diversos mercados, sin embargo tuvo que renunciar debido a la presión de los accionistas y diversos escándalos que rodearon tanto a la compañía como a su persona.



Tras su salida, llegó Khosrowshahi, y en dos años ha tratado recuperar y hacer rentable a la empresa. Como parte de la estrategia, en mayo de 2019 Uber salió a la bolsa de valores con un valor inicial de US$45 por acción. Una de las salidas más atractivas en los últimos años, sin embargo no ha logrado los resultados deseados.



Aunque los ingresos van en ascenso, en el tercer trimestre de este año reportó 3 mil 533 millones de dólares, casi mil millones más que el tercer trimestre del año previo, sus deudas no han descendido lo necesario, factor que sumado a los diversos problemas que enfrenta en diversos países, han contribuido a no sólo impedir que su valor en los mercados bursátiles se mantenga, por el contrario, ha perdido un 33 por ciento en siete meses.



Entonces, dado el contexto en el que Kalanick se va para enfocarse en su nuevo proyecto -que ha prometido será más valioso que Uber-, es válido cuestionarse sobre el futuro de la compañía. ¿Por qué? Casos como el de WeWork y Unicorn han hecho pensar a diversos especialistas que este tipo de empresas basadas en “el pensamiento depredador” en el que eliminan a la competencia, no garantiza que, una vez logrado esto, cuenten con suficiencia financiera y una oferta de valor que atienda a las necesidades de los consumidores, por lo que muchas de ellas terminan por fracasar.