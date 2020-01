Cosas comunes en el mundo tecnológico que Apple eliminó

Por CNN



Apple ha eliminado eficazmente el conector de auriculares, el puerto USB y la unidad de disquete, entre otras tecnologías “obsoletas”.



A continuación, una mirada retrospectiva a algunas de las innovaciones de las que Apple se ha despedido.



1998: Apple eliminó el lector de disquetes. Steve Jobs dijo que la gente no entendía la decisión al inicio, pero este invento ya era absoleto



2008: Steve Jobs también se despidió del lector de cd o unidad óptica, con la llegada de la MacBook Air. Pero, para los nostálgicos diseñaron el SuperDrive



2015: Puerto USB. El conector del MacBook Air One es compatible con datos USB, puerto de visualización, HDMI, VGA. La tecnología presentada fue el USB-C



2016: Conector de auriculares. El iPhone 7 y el 7 Plus solo se pueden conectar los auriculares con el puerto lighting, ya no como una entrada 'normal', de espiga.