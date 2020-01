Migrantes pasaron una amarga Navidad en centros de detención

Por AFP



El pequeño Jesús en una jaula, envuelto en una manta de supervivencia y separado de María y José, también tras las rejas: un pesebre de una iglesia protestante en California denuncia las condiciones de detención de muchos inmigrantes en Estados Unidos.



“Los pusimos separados en diferentes cárceles... es como un símbolo de cómo nuestra gente y todos los inmigrantes están en los centros de detención y necesitan más atención”, dijo a AFP Genaro Córdoba, cocreador del pesebre y portavoz de la Iglesia Metodista de Claremont, en Los Ángeles.

Trump y sus luchas

El Gobierno reactivó su ofensiva en la Corte de Apelaciones contra el Acuerdo Flores que prohíbe el encarcelamiento de migrantes menores de edad por más de 20 días.



Otra ley por la que lucha el Gobierno es la suspensión del la Ley TVPRA de 2008 que prohíbe la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de países fronterizos (Canadá o México).



“Jesús, José y María, todos migrantes, todos refugiados, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, especialmente en Europa, hemos visto cómo sufren, la gente no los quiere y nuestro país es lo mismo”, deploró.



¿Qué pasa si ellos estuvieran en la misma situación? ¿Dejaríamos a Jesús separado de María y José? ¿Y qué el mundo diría sobre eso?”, añadió.



El presidente conservador Donald Trump decretó en 2018 una política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y ha hecho de la lucha contra la llegada de indocumentados un eje de su Gobierno y un mensaje central de su campaña para la reelección. Esta política incluyó el año pasado la separación de miles de niños de su padres migrantes y tuvo que ser suspendida tras una ola de indignación. Una corte ordenó la reunificación de estas familias, pero según medios estadounidenses las políticas de separación continúan.



“En un momento en que llegan familias de refugiados buscando asilo en nuestras fronteras y son separadas contra su voluntad, nos vamos a la familia de refugiados más conocida del mundo: Jesús, María y José, la Sagrada Familia”, escribió la pastora Karen Clark Ristine, de Claremont, en Facebook.



¿Politización? “¿Y si esta familia buscara refugio en nuestro país hoy? Imagínense a José y María separados en la frontera, y a Jesús, de no más de dos años, separado de su madre y colocado en una jaula de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza, como a más de 5,500 niños en los últimos tres años”. Miles de personas, muchas exhibiendo su apoyo a Trump, condenaron el pesebre, al que tacharon de “blasfemia” y “estrategia política”. Otra iglesia en Los Ángeles, la Founders Metropolitan Community Church, montó su Natividad con un mensaje muy similar. En ella, el niño Jesús está también en una jaula, que tiene un cartel que dice “en adopción”.