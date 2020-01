¿Qué viene en Star Wars después del gran final de la saga Skywalker?

Por AFP



"El ascenso de Skywalker" dominó la taquilla de Estados Unidos este fin de semana, aunque con un estreno menor al de sus predecesoras, algunas críticas mordaces y una trama que cierra la historia original de George Lucas. Entonces surge la pregunta: ¿qué sigue para Star Wars?



Comercializada como un gran final de la saga Skywalker, que comenzó hace cuatro décadas, la novena y última película recaudó un estimado de US$177,3 millones en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana en cartelera.



Y aunque la cifra es estratosférica para cualquier otra película, es notablemente menor a las de las dos más recientes entregas de la última trilogía de Guerra de las Galaxias: "El despertar de la Fuerza" (US$248 millones) y "Los últimos Jedi" (US$220 millones).



Las críticas fueron principalmente negativas, acusando a la película de caer en los mismos temas de episodios anteriores.



El temor a una fatiga de la franquicia llevó al jefe de Disney, Bob Iger, a pedir una ralentización en los lanzamientos, admitiendo que su anterior plan de producir una nueva película cada año era "un poco demasiado, un tanto rápido".



Sin embargo, Iger se mostró optimista sobre el futuro de Star Wars, asegurando a la AFP, durante el estreno de "El ascenso de Skywalker", que la franquicia tiene un potencial "interminable" para más historias.



"No tenemos prisa, sabemos que los fanáticos querrán otra película, u otras películas más y las haremos", indicó. "Pero como he dicho desde hace mucho tiempo, es importante no hacer un filme hasta que esté listo y no sacarlo hasta que esté realmente terminado y te guste el resultado".



"Así que no estamos apurados", insistió.

Nuevos personajes, nuevas historias

Los detalles de las próximas producciones están bajo buen sigilo, dando pie a mucha especulación.



Ninguna película de Star Wars aparece en la lista de estrenos de Disney hasta 2022, seguidas por otras dos en 2024 y 2026.



Doug Chiang, vicepresidente y director creativo ejecutivo de Lucasfilm, indicó a la AFP que ya está trabajando en ideas de diseño para una nueva película de Star Wars.



"Ahora que la saga Skywalker está terminada, podemos seguir adelante y descubrir nuevos personajes y nuevos mundos y planetas. Es algo realmente emocionante", dijo.



Lo que sí no está muy claro es quién dirige el nuevo proyecto. Los creadores de "Juego de Tronos", David Benioff y D.B. Weiss, debían encabezar la siguiente trilogía a partir de 2022, pero abandonaron el proyecto tras firmar un acuerdo enorme con Netflix.



Una trilogía separada y bajo el control de Rian Johnson -director del divisivo "Los últimos Jedi"- sigue en desarrollo.



Pero la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dijo en una entrevista reciente que Star Wars podría incluso intentar alejarse del formato de trilogía.



"Creo que nos da una visión más abierta de la narración y no nos encierra en esta estructura de tres actos", dijo al diario Los Angeles Times.



Kevin Feige, el hombre detrás del extraordinario éxito de las películas de superhéroes de Marvel, producirá una película de Star Wars, aunque aún está en una fase temprana, añadió la ejecutiva.



Es poco probable que J.J. Abrams, el director de los episodios VII y IX, esté involucrado, pues recientemente firmó un contrato exclusivo con el estudio rival Warner Bros.

"Sinfín de historias"

Una muestra del capital con el que aún cuenta Star Wars es el éxito de la serie "The Mandalorian" que se estrenó en noviembre en la plataforma Disney+.



Disney tiene previsto más programas de alto perfil de la franquicia, a medida que se enfoca más en su nueva plataforma de streaming, que compite con otros gigantes como Netflix, Amazon y Apple, y otros que vienen en camino.



Ewan McGregor regresará como Obi-Wan Kenobi en otra serie, mientras que las estrellas del exitoso spin-off de 2016 "Rogue One" también protagonizarán una serie precuela.



"'Mandalorian' es sólo el comienzo de lo que podría ser un sinfín de historias contadas desde galaxias muy, muy lejanas", dijo Iger a AFP.



"'The Mandalorian' nos ha dado la posibilidad de tener un poco más de paciencia porque estamos sirviendo a los fanáticos de Star Wars y eso nos da el lujo de ser aún más metódicos".