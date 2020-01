Ellos fueron las 'Personas del año de Time' en los últimos 10 años

Por CNN

Time tiene desde 1927 la tradición de nombrar a la 'Personal del año', que gana la última portada del año y se acompaña con un artículo donde la describe. Este año, la joven activista Greta Thumberg fue la elegida. Ella se convirtió en la más joven en encabezar esta portada.



Ángela Merkel fue la primera mujer en ganar esta portada. Igualmente, grupos que han hecho cambio en las sociedades han llegado como 'Personalidad del año'.



Estas son las 10 personas del año más recientes de Time:



Greta Thumberg



La activista ambienta sueca Greta Thumberg fue elegida la Persona del Año por la revista Time. Cada año la publicación elige a la persona, grupo, movimiento o idea más influyente de los últimos 12 meses. TIME elige a la Persona del Año desde 1927. Mira en esta galería los últimos seleccionados por la revista como los más influyentes.



Reporteros



"Los guardianes y la guerra sobre la verdad". El grupo incluye a Jamal Khashoggi, el columnista del diario The Washington Post que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul en 2018.



#MeToo



La persona de 2017 fueron las que rompieron el silencio con el movimiento #MeToo que invitaba a compartir historias de abuso y acoso sexual. En la portada de Time aparecieron Ashley Judd, Susan Fowler, Adama Iwu, Taylor Swift e Isabela Pascual, actrices principalesd del movimiento.



Donald Trump



Ese año el entonces presidente electo Donald Trump fue elegido como la Persona del Año para Time. La revista llamó a Trump el 'presidente de Estados Divididos de América'.



Angela Merkel



La canciller alemana, Ángela Merkel, fus distinguida como la persona del año en 2015. Merkel fue nombrada como 'la canciller del mundo libre'. Fue la primer mujer nombrada como 'Personal del año' en los 29 años que la revista llevaba haciando esta edición.



Combatientes del ébola



Los trabajadores de la salud que combatieron el mayor brote de ébola en la historia fueron reconocidos como persona del año de 2014. Porque arriesgaron, incluso, su vida para salvar a los que tenían la mortal enfermedad.



Papa Francisco



El papa Francisco fue la Persona del Año de Time en 2013. Time señaló que el argentino Jorge Mario Bergoglio 'tomó el nombre de un santo humilde y luego pidió una iglesia de sanación. El primer Papa no europeo en 1.200 años esté determinado a transformar un lugar que mide el cambio por siglos'.



Barack Obama



El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue elegido dos veces como la persona más influyente según Time. En 2012, la revista lo describió como el 'Arquitecto de la nueva Estados Unidos' y dijo que ese año, 'encontró y forjó una nueva mayoría, convirtió la debilidad en oportunidad'. Obama habia sido portada en 2008, cuando fue elegido por primera vez como presidene de EEUU.



Manifestantes 'de la Primavera Árabe a Atenas'



Los manifestantes de 'la Primavera Árabe a Atenas, de Occupy Wall Street a Moscú' fueron los más influyentes de 2011, según Time. La portada era una imagen de una mujer cubierto, obra del artista Shepard Fairey.



Mark Zuckerberg



El fundador de Facebook fue elegido como la persona del año por el poder de la red social para transformar nuestras vidas, dijo la publicación. 'No es sólo una nueva tecnología. Es ingeniería social', dijo el editor de Time, Richard Stengel.



Ben Bernanke



El entonces director de la FED fue la persona del año porque la crisis financiera en EEUU