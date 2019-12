Seis consejos para cuidar tu dinero en Navidad

Por Univision



La Navidad es una época de reuniones familiares, con amigos y de demostraciones cariñosas. Por eso, la vieja costumbre de entregar regalos es quizá la manera más fácil de golpear nuestras finanzas, aunque siempre es necesario saber que no debemos regalar a todas las personas.



1.- Anticiparse a los gastos

El mejor consejo es empezar unos meses antes. Anticiparse a esos gastos de fin de año y comenzar a comprar sus regalos con tiempo es una buena decisión, ya que los meses previos a la navidad muchas tiendas y centros comerciales crean ofertas atractivas por los bajos precios.



2.- Paga en efectivo

Nuestro segundo consejo aplica no sólo para la Navidad, sino para cualquier época del año. Pagar en efectivo te ayudará a evitar los intereses de almacenes o de los mismos bancos y a pagar menos dinero por un artículo sin tener cuotas para el resto del año.



3.- Planifica tus gastos

Elige el monto que gastarás en regalos durante la Navidad y el número de personas especiales a las cuales les vas a entregar esos detalles. Divide los montos en partes iguales para no excederte del presupuesto ya pautado.



4.- Realiza una lista

Si haces una lista de las cosas que vas a comprar también has una lista con los montos que esperas gastar, de esa manera será difícil perder el control en compras innecesarias y en antojos de última hora que pueden afectarte económicamente.



5.- Cena de Navidad pensada

No es necesario que planifiques una cena en la que tengas que hipotecar tu casa para agradar a todos tus invitados. Recuerda que las frutas son una buena opción y que existen cientos de recomendaciones en redes sociales de cómo hacer una cena navideña económica para satisfacer a tus seres queridos. Lo especial no va ligado a la cantidad de alimento que sirvas.



Al visitar el supermercado elige más la opción de la variedad que de la cantidad. Por ejemplo: pocas uvas, pocas almendras, pocas avellanas, pocas manzanas, pocas galletas, pocos dulces y sobre todo menos vino, ya que es una bebida que agrada poco a los invitados.



Cuando de comida hablamos recuerda también que hay recetas tradicionales que no suponen más de tres ingredientes para hacer postres, finalmente esas enseñanzas de las abuelitas son las que más agradan a todos en estas temporadas.



6.- Comprar en el momento justo

La última es una propuesta bastante inteligente. Esperar para entregar tus regalos en el mes de enero es una buena opción, debido a que en muchos países de Latinoamérica los precios bajan una vez finaliza la navidad, por eso hay que saber esperar el momento justo para gastar el dinero de manera inteligente.



Llegar al mes de enero con dinero en el bolsillo depende de ti mismo y de saber cómo enfrentar las diferentes propuestas publicitarias que inundan calles, redes sociales, pantallas de televisión. Es decir, que lo principal es armarse de voluntad para no hacer compras compulsivas, que seguramente te harán llegar al nuevo año enfrentando una difícil situación.