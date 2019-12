Huawei contempla abrir una planta de componentes 5G en Europa

Por AFP

Preocupado por convencer a los países europeos antes de la puesta en marcha de las primeras redes de internet móvil 5G, el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei contempla abrir una planta en Europa y se compromete a rechazar cualquier demanda de espionaje procedente de Pekín, afirmó a la AFP su presidente Liang Hua.

A raíz de las sanciones de Washington, Huawei ha adaptado sus sistemas de suministro de chips y ha dejado de ser "dependiente" de los fabricantes estadounidenses, aseguró Liang esta semana en París en una entrevista exclusiva, realizada en chino con intérprete.



No obstante, se muestra confiado en que no hay riesgo de levantar un 'muro de Berlín' tecnológico entre China y Estados Unidos.



AFP: Estados Unidos desconfía de Huawei ¿Qué garantías puede ofrecer para convencerlos de que ustedes no presentan riesgo alguno para su seguridad?



Liang Hua: Lo primero que debemos hacer es respetar escrupulosamente la reglamentación de cada país. Es el caso de RGPD [Reglamento General sobre la Protección de Datos, un texto europeo] que cumplimos escrupulosamente. El segundo aspecto (...) es asegurar una transparencia total, comunicar con los países donde trabajamos, tratar de que todos nuestros datos sean transparentes. (...) La seguridad y la fiabilidad de la red es lo más importante: es la razón por la que hacemos de la ciberseguridad la prioridad absoluta.



AFP: ¿Pueden garantizar sin ambigüedad que los servicios de información chinos no podrán utilizar los equipos de Huawei para espiar el tráfico internet de otros países?



Liang Hua: En los últimos treinta años, nunca hemos recibido este tipo de demanda. En el futuro, incluso si llegara a ocurrir, lo rechazaríamos. El primer ministro chino Li Keqiang declaró que China no tiene una ley que exija a las empresas que entreguen información. Esta realidad seguirá en el futuro. Nuestro principio supremo es cumplir estrictamente la ley de los países donde trabajamos.



AFP: China y Estados Unidos han llegado a una tregua en su guerra comercial. ¿Es un buen augurio para Huawei?



Liang Hua: Esta guerra comercial en realidad tiene un impacto limitado en nuestras actividades dado que éramos poco activos en el mercado estadounidense. Más que la guerra comercial, lo que nos afecta en realidad es la prohibición [de Washington] a las empresas estadounidense de vendernos chips y programas informáticos. Es por ello que tratamos de asegurar la supervivencia de nuestra empresa en un contexto así, más allá del mercado estadounidense.



AFP: ¿Cómo remedian el bloqueo de Washington al suministro de chips estadounidenses para sus equipos 5G? ¿Realizan transferencias tecnológica hacia otras empresas?



Liang Hua: La tecnología 5G de Huawei siempre se ha basado en una cadena de suministro globalizada. Tras la prohibición estadounidense, hemos repensado nuestra cadena para garantizar la continuidad de los suministros y seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. Actualmente, en el campo de las tecnologías 5G, ya no somos dependientes del suministro procedente de fabricantes estadounidenses de chips y otros componentes (...). Asimismo, hemos reforzado nuestra colaboración con suministradores europeos, japoneses y surcoreanos. Contemplamos fabricar nuestros propios componentes [para equipamiento 5G] en Europa, tener aquí una base de producción. Estamos realizando un estudio de factibilidad para abrir una planta en Europa. ¿En qué país? Esto forma parte del estudio de factibilidad. (...) En cuanto al calendario, [la decisión] puede producirse muy rápidamente.



AFP: A raíz de las sanciones estadounidenses, China estaría contemplando la prohibición en la administración de utilizar ordenadores y programas informáticos extranjeros. ¿No existe el riesgo de que aparezcan dos mundos digitales, un 'muro de Berlín' tecnológico?



Liang Hua: No creo que haya un mundo dividido en dos partes. Incluso en China, la gente seguirá utilizando productos Apple y otras marcas tecnológicas. ¡No olvidemos que hay 1.400 millones de usuarios en China! Incluso en Estados Unidos, estoy seguro de que los consumidores seguirán utilizando otros sistemas [además de los estadounidenses]. Estoy seguro de que el mundo digital del futuro será un mundo globalizado. Si por el contrario nos viéramos obligados a replegarnos sobre nosotros mismos, vamos a perder competitividad.



AFP: Huawei lanzó recientemente su smartphone Mate 30 Pro sin el sistema de explotación Android del estadounidense Google ni su tienda de aplicaciones, debido a un bloqueo de Estados Unidos. ¿Es posible seguir siendo competitivos sin ellos en Europa? ¿Los servicios de Huawei y su propio sistema de explotación pueden tomar el relevo?



Liang Hua: Hay futuro para nuestros aparatos. Prevemos un volumen de envíos de entre 245 y 250 millones de unidades este año [en el mundo]. En el mercado de la exportación, nos prohíben utilizar Google Mobile Services [un conjunto de aplicaciones preinstaladas en los dispositivos Android] y los servicios asociados, por lo que tratamos de desarrollar unos Huawei Mobile Services. Confiamos en que estos HMS y el ecosistema de aplicaciones seguirán desarrollándose.