Impeachment: Trump es acusado de abuso de poder y obstrucción a la justicia

Por estrategiaynegocios.net



La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra el presidente Donald Trump, abriendo la vía para un juicio en el Senado para su destitución.



La Cámara baja controlada por la oposición demócrata convirtió así a Trump en el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos en ser llevado a juicio político, luego de Andrew Jonhson en 1868 y de Bill Clinton en 1998.



Trump fue acusado de abusar de su cargo al pedirle a Ucrania investigar a su posible rival electoral en 2020 Joe Biden, y de bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones.



La Cámara baja, de 435 miembros, aprobó el primer cargo por 230 votos a favor y 197 en contra, en tanto el segundo se adoptó por 229 a 198.



Trump enfrentará un juicio en el Senado, donde se necesitan al menos 67 votos para removerlo del cargo. Es poco probable que esto ocurra ya que en la Cámara alta sus aliados republicanos detentan 53 de los 100 escaños.

Los cargos que se le imputan bajo la Resolución 755 son por dos artículos, abuso de poder (I) y obstrucción del Congreso (II).



Después de varias horas de debate, los congresistas votaron 230 a favor y 197 en contra, en referencia al abuso de poder. Por el artículo de obstrucción al Congreso la votación fue 229 a favor y 198 en contra.



El presidente Trump, quien viajó el miércoles a Michigan para un mítin de su campaña presidencial dijo ante los presentes: "Esta destitución partidista sin ley es una marcha política de suicidio para el Partido Demócrata. ¿Has visto mis encuestas en las últimas cuatro semanas?"



“Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario el juicio político. No nos dio otra opción. Es un hecho que el Presidente es una amenaza constante para nuestra seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones, la base de nuestra democracia", dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.



Andrew Johnson y Bill Clinton fueron acusados formalmente y tuvieron un juicio político. Mientras que Richard Nixon terminó renunciando antes de que su proceso llegara al voto.



Por su parte, el líder de la mayoría demócrata de la Cámara, Steney Hoyer, insistió en que Trump lo que hizo fue "ponerse del lado de Putin y quitó fondos de nuestras agencias de inteligencia para construir un muro fronterizo".

En caso de que el Senado vote en contra de la destitución, escenario plausible dado que los republicanos controlan solo 53 escaños, el presidente será impugnado pero no condenado.



En un mensaje en Twitter en horas tempranas de la mañana en su cuenta de Twitter, Trump rebatió todos los argumentos que hay en su contra:



"¿Pueden creer que la izquierda radical me acusará hoy? No hice nada, Demócratas, y no hice nada mal. Una cosa terrible. Lee las transcripciones. Esto nunca debería sucederle a otro presidente nuevamente. ¡Haz una plegaria!



El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sentenció: "Este presidente (Trump) va a ser el presidente hoy, mañana y cuando concluya este juicio político".



McCarthy dijo que los demócratas han fracasado en el juicio y en el mismo debate.



Un legislador republicano de Georgia dijo el miércoles que Jesús recibió un trato más justo antes de su crucifixión que el que afronta el presidente de Estados Unidos en el proceso por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, apuntó Reuters.



"Cuando Jesús fue acusado falsamente de traición, Poncio Pilato le dio la oportunidad de enfrentar a sus acusadores", dijo el congresista Barry Loudermilk en el pleno de la Cámara de Representantes. "Durante ese juicio simulado, Poncio Pilato le garantizó más derechos a Jesús que los demócratas a este presidente en este proceso".



Trump ha negado las acusaciones, ha dicho que el proceso es "un engaño" y justo el martes expresó: "No estoy preocupado". También envió una carta de seis páginas a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que son los demócratas, y no Trump, quienes han cometido los actos alegados en los artículos de juicio político.

Con información de AFP y La Voz de América.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!