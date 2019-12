Facebook admite que rastrea TODO el tiempo a sus usuarios

Por AFP



El gigante de las redes sociales Facebook reconoció que registra el lugar donde se encuentra cada uno de sus usuarios, haya activado o no las funciones de geolocalización, por razones de seguridad y con fines publicitarios.



"Incluso si alguien no activa los servicios de localización, puede que Facebook aún obtenga información sobre su ubicación basándose en información que ellos y otros proveen a través de sus actividades y conexiones en nuestros servicios", dijo Facebook en una carta del 12 de diciembre en respuesta a consultas sobre las prácticas la compañía de dos senadores del Congreso de Estados Unidos.



La misiva del grupo, cuyos destinatarios son el demócrata Chris Coons y el republicano Josh Hawley, fue divulgada este martes por una periodista del diario estadounidense The Hill en su cuenta de Twitter.



Hawley retuiteó la publicación de la periodista de The Hill y escribió: "Facebook lo admite. Apagas los "servicios de localización" y ellos IGUAL registran tu ubicación para hacer dinero (al enviarte publicidad)".



"No hay manera de salirse. No hay control sobre tu información personal. Eso es la Gran Tecnología. Y por eso es que el Congreso precisa actuar", agregó.



Facebook recoge datos personales de todo tipo de sus más de 2.000 millones de usuarios frecuentes en al menos una de las plataformas que son propiedad del grupo: Instagram, Messenger, WhatsApp o Facebook.



Esos datos son la base de su modelo económico, que se sustenta en las ganancias obtenidas por pautas publicitarias ultrasegmentada a gran escala.