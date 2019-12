Discovery compra Golf Channel Latin America

Por Bloomberg



Discovery Inc. ha adquirido Golf Channel Latin America, un nuevo paso para convertirse en la principal fuente de medios sobre golf en todo el mundo.



Discovery compró el canal, que tiene más de 10 millones de suscriptores en 17 países, a Simple Networks LLC y Fornaluz Productions SA, una filial de Inversiones Bahía. El valor del acuerdo no fue revelado.



Comcast Corp., propietario de Golf Channel en Estados Unidos y que también retransmite contenido de golf en NBC, no tenía una participación en Golf Channel Latin America.



En mayo, Discovery adquirió la revista Golf Digest de Condé Nast por US$35 millones. También ha creado un servicio de contenidos, GolfTV, que ofrece torneos de golf y programación fuera de Estados Unidos, incluido contenido exclusivo con Tiger Woods. El año pasado, Discovery llegó a un acuerdo de US$2.000 millones por los derechos internacionales a largo plazo del PGA Tour, el circuito de golf masculino con sede en Estados Unidos, donde Woods es la principal estrella.



Discovery sigue sin tener los derechos en Estados Unidos para el PGA Tour, que acordó renovar sus acuerdos con CBS, NBC y Golf Channel hasta 2030, según informó Sports Business Journal el lunes. Discovery no participó en esas negociaciones, pero la publicación dijo que se espera que compita por los derechos digitales.