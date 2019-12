El 'spam' supone el 55% del correo electrónico mundial

Por Portaltic/EP



Los mensajes de 'spam' han supuesto durante 2019 el 55% del tráfico de correo electrónico mundial, siendo China el país que más produce este tipo de 'emails'.



Según datos de la compañía de seguridad Precise Security, en lo que llevamos de año se han enviado cerca de 295.000 millones de correos electrónicos cada día en todo el mundo.



En un informe, Precise Security muestra que China ha generado este año más del 20 % de los correos no deseados a nivel mundial. Además, el 13,37% del volumen global de 'spam' ha sido creado desde direcciones IP de Estados Unidos.



Rusia ocupa el tercer puesto, tras haber generado el 5,6% de correos no deseados, seguido de Brasil (5,14%) y Francia (3,35%). Por su parte, Alemania ha creado el 2,95 por ciento del 'spam' mundial, mientras países como India, Turquía, Singapur y Vietnam han generado alrededor del 2%.



Precise Security ha destacado, además, que desde 2012, la cifra anual de correo electrónico no deseado ha disminuido un 14%, cuando llegó a suponer el 69 por ciento del tráfico, situándose en los últimos tres años en torno al 55%.



Asimismo, la compañía destaca en su informe que "una parte significativa" del 'spam' es malicioso; 'software' espía, troyanos y 'ransomware' son los más habituales. En este contexto, Alemania ha representado el 11,88 por ciento de las detecciones antivirus de correos electrónicos. Con un 6,24 por ciento, Vietnam ocupa el segundo puesto, seguido por Rusia con un 5,7 por ciento.