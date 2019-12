Los 5 grandes retos económicos de Costa Rica para 2020

Por CRHoy.com



Las conservadoras proyecciones de crecimiento económico para 2020 y la ausencia de decisiones importantes para resolver temas urgentes que promuevan aún más esa reactivación económica, llevan a pensar que 2020 será un año apenas para salir a flote en cuanto a atracción de nuevas empresas.



Las metas son más que conservadoras. La apuesta de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde) es de al menos igualar las mismas cifras de este año en cuanto a llegada de empresas y generación de empleos y, si hay suerte, superarlas.



¿Qué está frenando la llegada de nuevas empresas al país?.



Los factores externos e internos son de sobra conocidos. Los primeros incluyen desde una mayor competencia a nivel regional hasta las difíciles condiciones económicas de los principales socios comerciales.



La segunda involucra una lista de retos a nivel interno que no cambia con los años, pero que a pesar de eso siguen quedando en la lista de pendientes por parte del gobierno.



Jorge Sequera, director de CINDE destacó como principal reto el de seguir desarrollando el talento humano como uno de los mayores pluses que se pueden ofrecer, pero a nivel de tareas -país coincidió en una lista que empieza desde la necesidad de mejorar la infraestructura, hasta resolver de una vez por todas el reclamo de las elevadas tarifas eléctricas.



Infraestructura



La necesidad de mejorar en puertos, carreteras, transporte y a nivel aeroportuario es trascendental en momentos en que vecinos de la zona anuncian importantes obras que les genera avances en competitividad.



En El Salvador, por ejemplo, esta semana Qatar Airways anunció sus intenciones de instalar un hub regional con la construcción de un nuevo aeropuerto, mientras en Costa Rica el actual gobierno prácticamente está desistiendo de continuar con el proyecto de un nuevo aeródromo en Orotina.



En materia vial Costa Rica ha comenzado a gatear de nuevo con la ampliación de la ruta 32, pero mantiene serios atrasos con la ruta San José- San Ramón y si el aeropuerto de Orotina no se construye, la posibilidad de ampliar la ruta 27 pierde fuerza.



Según el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, dado a conocer en octubre pasado, el país tiene una pobre calidad de su infraestructura vial (3 puntos de 7).



Conectividad



Una de las principales murallas que enfrentan las empresas que desean instalarse en el país para hacerlo fuera del Área Metropolitana (GAM) es la conectividad. La falta de acceso a redes de fibra óptica les impide estar conectados 24/7 y por ende las que llegan prefieren hacerlo dentro del GAM.



Las cifras de CINDE dicen que la cantidad de puestos de trabajo generados fuera de la GAM han venido creciendo a un ritmo del 10% en promedio cada año, pero los datos deben medirse en la proporción adecuada pues en términos nominales se ha pasado de 2.175 puestos en 2015 a 3.195 puestos en 2019, una cifra aún baja se toma en cuenta que es un mercado que a nivel general representa más de 118 mil puestos de trabajo directos a nivel nacional.



Trámites y burocracia



Una de las quejas más recurrentes del sector empresarial e industrial del país. Confluyen en este reto aspectos que van desde el tiempo que se tarda para levantar un nuevo negocio hasta los excesivos trámites que se deben realizar para obtener permisos, pagar impuestos, o aspectos tan sencillos como obtener certificaciones.



La actual administración ha afirmado que su principal trabajo en este tema se encuentra en la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) en donde afirman haber reducido listas y tiempos de espera; pero lo cierto del caso es que la lista se queda corta. Estudios internacionales como el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial o el Doing Business del Banco Mundial, tienen sendos apartados sobre el tema en donde Costa Rica no destaca por sus buenos números.



Por ejemplo, en Costa Rica para obtener los permisos de construcción se deben atravesar 135 tortuosos días para cumplir con al menos 17 procedimientos distintos según el Doing Business.



Este mismo estudio recalca que en Costa Rica es necesario dedicar 151 horas al año para cumplir con el trámite y pago de los principales impuestos y contribuciones sociales.



Costos de electricidad



El acceso al servicio de electricidad en Costa Rica no es problema al momento en que las empresas analizan establecerse en el país. El problema es el costo de la energía eléctrica en comparación con otras naciones de la región.



Es la queja generalizada del sector industrial y recordada el jueves anterior por el presidente de la Cámara de Industria Enrique Egloff, al señalar que el país debería de una vez por todas promover cambios en el sistema energético nacional, que incluyan desde retirar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de la administración del Centro Nacional de Energía, hasta el establecimiento de una política eléctrica que permita mejores precios al sector.



Según el Doing Business, para acceder a electricidad no hacen falta más que 45 días pero con un costo que va hasta el 164% del ingreso per cápita.



Clima social



Los últimos dos años han traído un clima de tensión en general sobre el ambiente social del país, disparado por los movimientos de huelga y protestas protagonizados por el sector sindical en contra de la reforma fiscal primero y luego para intentar mantener algunos privilegios y pluses salariales.



Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior enfatizó que las huelgas son un derecho de los trabajadores; sin embargo, son los bloqueos viales y de entidades como los muelles los que finalmente generan un problema al sector empresarial y terminan dañando el clima de inversiones.



Esta inestabilidad es algo aún latente para 2020 en el entendido de que todavía falta por analizar proyectos importantes, como por ejemplo una reforma al empleo púbico que puede generar inconformidad en el sector público.