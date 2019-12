Costa Rica tendrá un mejor desempeño en 2020

Por estrategiaynegocios.net



El próximo año la economía costarricense tendrá un ligero repunte apoyada con una estabilidad en las tasas de interés tanto en dólares como en colones y en el tipo de cambio, lo cual permitirá que el crédito crezca y que algunos instrumentos de inversión recuperen su atractivo.

Para Hernán Varela, gerente de Portafolios de Banco LAFISE, los costarricenses pueden esperar un año ligeramente mejor que el 2019 y ya se vislumbran una serie de tendencias y expectativas que se pueden anticipar, al menos para el primer semestre del 2020, como la estabilidad en los llamados “macro precios”.

El 2019, fue un año caracterizado por un retorno de la confianza de los inversionistas, reflejado por la mejora en las captaciones del Ministerio de Hacienda, en la exitosa colocación de los eurobonos y en la cotización de la moneda local.

No obstante, la confianza no llega aún a los consumidores. La economía se mantuvo a la espera del impacto de la implementación del IVA, y poco a poco, ha ido mostrando mejoría, pero es bastante tímida. Además, hay que tomar nota que el desempleo se mantiene alto y muchas familias están sobre endeudadas.

“Al hacer un análisis del crecimiento económico, se podría decir que fue bastante bajo y que algunos sectores incluso decrecieron. Sin embargo, este comportamiento no debería de ser tan sorpresivo, debido a que el país está pasando por un ajuste fiscal, con un aumento en los impuestos”, comentó Hernán Varela, gerente de portafolios de Banco LAFISE.

Sin embargo, el especialista señaló que hay varias señales que apuntan a una mejoría el próximo año:

Créditos y tasas de interés

El primer semestre del 2020 estará caracterizado por una estabilidad en el tipo de cambio, y en los tipos de interés, debido a que las tasas internacionales se mantendrán con pocos cambios, ya que las necesidades internas de financiamiento del Ministerio de Hacienda serán moderadas.

Las condiciones para obtener un crédito son las mejores de los últimos dos años, ya que los bancos cuentan con fondos, los intereses en colones y en dólares se mantienen bajos y se esperan pocos movimientos al menos durante el 2020.

Inflación

El próximo año, la inflación no será un tema, porque no existen factores que la impulsen al alza. La economía sigue creciendo por debajo del potencial, el tipo de cambio ha estado estable y el precio de las materias primas a nivel internacional, no tendrá un crecimiento.

Materia fiscal

El 2019, fue un año de ajuste a nuevos impuestos y a costos más elevados en los servicios. No obstante, poco a poco el consumidor irá ajustando su consumo y se sentirá más familiarizado. Es probable que esto genere una mejora en el consumo general, a medida que se recupere la confianza, ayudando así a las finanzas públicas. Otro factor positivo es que los costos más bajos de fondeo comenzaran a reflejarse en los datos del gobierno por lo que el déficit financiero debería de ir bajando poco a poco.

Ahorro e inversión

Es probable que los fondos de inversión inmobiliarios recuperen su atractivo durante el 2020, esto después de ser de los activos menos apetecidos por el mercado durante 2018 y 2019.

En el mercado internacional, siempre existen opciones de inversión atractivas, y la expectativa es que el mercado accionario estadounidense tenga una subida moderada de la mano de una economía que sigue creciendo y de que la Reserva Federal –el banco central estadounidense- se mantendrá sin subidas de tasas.

En el caso de las inversiones en proyectos inmobiliarios, la recomendación es que se realicen, pero con objetivos de más largo plazo, ya que existe aún una oferta importante de viviendas y apartamentos que debe absorberse antes de que se den subidas en los precios.

Por su parte, los bonos denominados en dólares pueden resultar atractivos, a medida en que la moneda local se deprecia ligeramente y el Gobierno presione menos el mercado interno.

Economía internacional

A nivel internacional la economía experimentará un ligero incremento en relación con este año, pero hay dos aspectos clave a tomar en cuenta y que pueden impulsar o desestabilizar el crecimiento mundial:

La relación comercial entre China y Estados Unidos: un trato comercial entre las dos economías más grandes del mundo ayudará a mejorar las perspectivas de crecimiento. De no darse, los efectos serían negativos e impactarían la demanda por productos locales.

Las elecciones en Estados Unidos: Hasta el momento, la expectativa es que en los sufragios de noviembre del próximo año, el actual presidente Donald Trump, sea reelegido. Sin embargo, existen candidatos demócratas que han estado tomando fuerza, por lo que podría aumentar la posibilidad de que algún contendiente con una agenda menos pro-negocio gane. Esto ocasionaría un impacto en el crecimiento económico de Estados Unidos, y generaría volatilidad en los mercados financieros.