Honduras: Aumento del 35% en el precio del café permite rentabilidad en fincas

Los dos años de crisis del sector cafetalero debido a los precios bajos parece que están a punto de finalizar. En las últimas dos semanas, el precio del grano en el mercado internacional ha incrementado un 35%, pasando de US$100 a US$135 por quintal, tendencia que no se había visto en la última década.



El alza se puede explicar por las perspectivas de la Organización Internacional del Café (OIC) que en su informe de octubre predijo una caída del 0.9% en la producción mundial de café para la cosecha 2019-2020. Según la OIC, la producción llegará hasta los 167,4 millones de sacos y el consumo crecerá 1,5% que equivale a 167,9 millones de sacos, creando un déficit de 500.000 sacos, frente a un superávit de 3,7 millones de sacos de la cosecha anterior.



Los productores hondureños ven esperanza en el futuro del rubro ya que en los últimos seis años han tenido que solicitar préstamos para pagar los costos de producción y recolección en las fincas cafetaleras.



Según la Organización Internacional del Café se calcula que la cosecha en América Central y México aumentará un 0,9% y será de 21,54 millones de sacos, por el incremento de la producción en México que puede ser de 1,1%, equivalente a 4,4 millones



Fredy Pastrana, representante y productor del sector, dijo que están alegres por el incremento del precio, sin embargo, manifestó que el cambio climático está afectando la producción de este año.



Pastrana explicó que el rendimiento de la fruta del café al momento de despulparla es menor, debido a que los granos no lograron desarrollarse bien por la falta de lluvias en las montañas. Esto puede provocar una reducción entre el 10% y 20% de la producción local, dijo Pastrana.



César Vallejo, productor del departamento de El Paraíso, expresó que los precios actuales solo les permiten cubrir los costos de las fincas y que aún no existen ganancias para los pequeños cafetaleros.



Vallejo indicó que es necesario revisar las retenciones que realizan las gremiales del sector. “Si no pagáramos lo que nos quitan las instituciones, estaríamos con ganancias, con los precios estamos en un punto de equilibrio”, dijo.



Según el Ihcafé, en los primeros dos meses de cosecha, los ingresos por la venta de café cayeron un 3% respecto a la cosecha



Miguel Pon, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), sugirió suspender de manera temporal la retención de 9 dólares que hace el Ihcafé para que se pueda oxigenar la economía rural. “Es momento de hacer revisiones al sistema que lleva diez años funcionando”, expresó Pon.