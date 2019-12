Kevin Feige: El multiverso es la siguiente etapa en el Universo Cinematográfico Marvel

Por Europa Press



Kevin Feige ha asegurado que el multiverso será clave en la siguiente etapa en la evolución del Universo Cinematográfico de Marvel. Además, ha querido recordar que las series que estarán en la plataforma Disney+ serán fundamentales para poder mantenerse al día en lo que sucede dentro del MCU.



El mandamás de Marvel Studios ha revelado que la llegada de realidades paralelas afectará también a una serie que podrá verse antes que 'WandaVision'. "El multiverso es el próximo paso en la evolución del MCU. 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness' será la que lo abra, de una forma que tendrá repercusiones en una serie de Disney+ justo antes* y no es 'WandaVision', como también para las siguientes películas", ha declarado en la Comic-Con de Brasil, organizada en São Paulo.



'Spider-Man: Lejos de casa' fue la primera que nombró al multiverso, cuando se presentó Mysterio argumentando que provenía de una realidad alternativa. Aunque posteriormente pudo verse que era una mentira, el multiverso sí que existe dentro del MCU.

LAS SERIES SERÁN ESENCIALES

Feige, además, ha querido recalcar que la llegada de las realidades paralelas será parte integral de 'WandaVsion', protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Por otro lado, ha revelado que, esta vez, las series que forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel serán piezas esenciales para entender todas las tramas.



A diferencia de 'Agentes de SHIELD' o las ficciones que Netflix como 'Daredevil' o 'Jessica Jones', que oficialmente suceden dentro del MCU pero apenas hacen mención a ello, títulos como 'Falcon & Winter Soldier' o 'Loki' sí tendrán especial relevancia en lo que suceda en los largometrajes que vayan a verse en cines.