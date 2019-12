Estos son los 5 libros que Bill Gates recomienda

Por estrategiaynegocios.net



Bill Gates utiliza su blog personal (Gates Notes) para compartir sus pensamientos sobre salud, educación y, sobre todo, sus libros favoritos.



El cofundador de Microsoft lanzó su resumen anual de qué leer y regalar al final del año.



Gates consideró que cinco libros son "opciones sólidas para ayudarte a concluir tu 2019 o comenzar 2020 con una buena actitud”, ya que son textos que abarcan desde una inmersión profunda en el ciclo del sueño humano hasta la historia de Estados Unidos.



Los libros que recomienda Gates (2019):

These Truths (Jill Lepore)

Thomas Jefferson opinó que el experimento estadounidense se basaba en "tres verdades": igualdad política, derechos naturales y soberanía popular. En esta historia de un volumen de la nación, la historiadora de Harvard y la escritora Jill Lepore aborda las historias de la tecnología, el derecho, la política y estas tres ideas (y si de hecho alguna vez han sido verdades) entre 1492 y hoy.



"Con la excepción de una breve sección que abarca los últimos 20 años", escribió Gates en su reseña, "me encantó el libro y espero que mucha gente lo lea. De acuerdo con su título, es el relato más honesto de la historia estadounidense y es uno de los más bellamente escritos. Si bien muchos buenos libros de historia brindan perspectivas más allá de las de los ‘grandes hombres’ tradicionales de la historia, el libro de Lepore hace que los diversos puntos de vista sean centrales en la narrativa. ironías y contradicciones en la historia estadounidense".

Growth (Vaclav Smil)

La profunda inmersión de Vaclav Smil en la idea de crecimiento, tal como se manifiesta en una gran cantidad de áreas, en el PIB del país, la propagación de enfermedades, la crianza de cultivos, la altura de un niño, el surgimiento de un imperio, pinta una imagen del progreso (y el declive) en la civilización moderna.



En su reseña, Gates señaló que aunque no estaba de acuerdo con todos los análisis del autor, consideraba el libro una lectura brillante: "Siempre he sentido que la gran fuerza de Smil no es predecir el futuro, sino documentar el pasado. Hay gran valor en eso: no puedes ver lo que viene si no entiendes lo que ya fue. Nadie ve el panorama general con una apertura tan amplia como Vaclav Smil".

Prepared (Diane Tavenner)

Diane Tavenner, fundadora de las Escuelas Públicas Summit de California y Washington, traduce sus 15 años de experiencia desarrollando estrategias educativas en una nueva guía destinada a equipar a los niños para llevar una vida exitosa y satisfactoria. Ella enfatiza proyectos interdisciplinarios con experiencia de aprendizaje en el mundo real en lugar de aprendizaje de aula basado en la memorización, así como planes de aprendizaje personalizados para cada niño.



"Lo que me encanta de Summit es que su visión del éxito es mayor que lograr que los estudiantes dominen las habilidades de lectura, escritura y matemáticas", escribió Gates en su reseña. "Esas habilidades, por supuesto, son increíblemente importantes, pero también hay otras habilidades muy necesarias que les servirán durante toda su vida, como la autoconfianza, la capacidad de aprender, la capacidad de administrar su tiempo y un sentido de dirección para ayudarlos a determinar qué quieren hacer con sus vidas".

Why We Sleep (Matthew Walker)

¿En qué medida la falta de sueño puede afectar negativamente tu creatividad, habilidades para resolver problemas, memoria, salud física y bienestar emocional? ¿Cuáles son los efectos reales de la cafeína, el alcohol y los remedios para dormir en tu calidad de descanso? Matthew Walker, neurocientífico y director del Centro de Ciencias del Sueño Humano de UC Berkeley, aborda estas preguntas y más en Why We Sleep.



"En mis primeros días en Microsoft, rutinariamente trabajaba todas las noches cuando teníamos que entregar un software", escribió Gates. "Una o dos veces, me quedé despierto dos noches seguidas. Sabía que no era ágil mentalmente cuando estaba operando principalmente con cafeína y adrenalina, pero estaba obsesionado con mi trabajo y sentía que dormir mucho era algo de personas flojas. Ahora que leí el Why We Sleep de Matthew Walker, me doy cuenta de que mis noches sin sueño, combinadas con casi nunca dormir ocho horas, tuvieron un gran costo".

An American Marriage (Tayari Jones)

En esta novela, Tayari Jones cuenta la historia de una pareja de afroamericanos en el Nuevo Sur, Roy y Celestial, que viven su versión del Sueño Americano antes de que sus vidas sean desarraigadas por una falsa acusación de violación y el encarcelamiento injusto de Roy. Lo condenaron a doce años de prisión, y aunque él y Celestial intercambian cartas por un tiempo, la tensión aumenta, y un día, las cartas dejan de llegar por completo. An American Marriage se centra principalmente en el efecto que el encarcelamiento puede tener en las relaciones.



"Un matrimonio estadounidense es fundamentalmente una historia sobre cómo el encarcelamiento duele más que a la persona encerrada", escribió Gates en su reseña. "También es un recordatorio de cuán draconiano puede ser nuestro sistema de justicia penal, especialmente para los hombres negros como Roy. Una vez que te dejas atrapar por ese sistema, estás marcado de por vida. Todo lo que fuiste o tuviste puede desaparecer mientras estás en prisión".