Declaran de 'alto riesgo' el próximo Clásico del Camp Nou

Por EUROPA PRESS



La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, en su última reunión de este jueves, ha acordado declarar de "alto riesgo" el Clásico que enfrentará a FC Barcelona y Real Madrid CF el 18 de diciembre en el Camp Nou, algo que suele ser habitual en ambos estadios.



En esta ocasión, además, se suman los avisos de protestas de la plataforma 'Tsunami Democràtic', que ha convocado una "concentración masiva" en el exterior del estadio blaugrana donde pretenden realizar un llamamiento "excepcional" ante "una situación excepcional".



"Después de constatar la imposibilidad de pactar con el FC Barcelona y el Real Madrid CF la oportunidad de hacer visible, en las gradas del campo y de forma efectiva, el llamamiento al diálogo que España ignora, 'Tsunami Democràtic' se compromete a hacerlo", ha escrito la organización en un comunicado.



De esta forma, el partido entre culés y merengues dispondrá de un fuerte dispositivo de seguridad, pero "se jugará" y "no volverá a aplazarse", explicó el presidente del FC Barcelona este jueves. "Las garantías estarán, e intentaremos que gane la deportividad y el apoyo que los aficionados y socios dan a los jugadores", indicó en la tradicional comida de 'fin de año' con los medios de comunicación.



"Entre todos tenemos que hacer que el Clásico sea una fiesta del deporte y de civismo, de tranquilidad para todos", apeló el presidente blaugrana. Los clubes también extremarán la seguridad en el desplazamiento al estadio y adelantarán su hora de llegada habitual.



Además, Antiviolencia ha acordado proponer varias sanciones. En primer lugar dejó claro que condena "rotundamente" los actos vejatorios, graves insultos y amenazas proferidas por varios aficionados contra la segunda asistente arbitral durante el encuentro de la Liga 1ª Regional CD Chilegua Valle de la Pared de Fuerteventura - UD Jandía.



"Con esta declaración, la Comisión Antiviolencia en el Deporte quiere ensalzar y apoyar firmemente su labor en los campos de fútbol y la anima a seguir desarrollando y progresando en su carrera deportiva", indican en su comunicado.



Por otra parte, Antiviolencia acordó una propuesta de una sanción grave de 20.000 euros al Real Betis por "deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores, al no impedir que el día anterior al derbi que se iba a disputar en Sevilla, realizara un entrenamiento del equipo a puerta abierta, en el estadio Benito Villamarín".



Antiviolencia explica que el club "no tomó las medidas de seguridad suficientes para evitar que se introdujeran botes de humo y bengalas que fueron activadas en la grada durante el entrenamiento a puerta abierta". Asimismo, ha acordado otra propuesta de sanción de 5.000 euros al Real Betis por "deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores en el derbi andaluz" al introducirse "varios artefactos pirotécnicos".



Entre otras propuestas, la Comisión Antiviolencia solicita una multa de 15.000 euros al Rayo Vallecano por "deficiencias en las medidas de control de acceso de espectadores al permitir que se introdujeran y se desplegasen en el interior del estadio tres pancartas de grandes dimensiones y otras cinco más pequeñas sin informar previamente al coordinador de seguridad" en el Rayo-Cádiz.



Además, LaLiga en colaboración con la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional hará entrega este viernes 13 de diciembre, de 15 diplomas a los vigilantes de Seguridad (cinco al Betis, cinco al Atlético de Madrid y cinco al Real Madrid) por la "excelente labor de seguridad privada desarrollada por este personal en los dispositivos de seguridad de la Final de la Copa del Rey, la Final de la Liga de Campeones y en Final de la Copa Libertadores".