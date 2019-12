Comida vegetariana que simula productos cárnicos obtiene victoria legal en EEUU

Por AFP



Los alimentos vegetarianos con forma de productos cárnicos como hamburguesas o salchichas tuvieron el miércoles en Estados Unidos su primera victoria judicial en la lucha para que se permita utilizar referencias a la carne en sus etiquetas.



Un tribunal federal suspendió una ley del estado de Arkansas que pretendía prohibir que los fabricantes de estos alimentos incluyan en sus envases palabras como "carne", "salchicha", "asado" o "hamburguesa", incluso en los casos en que estén seguidas de calificativos como "vegetariano", "en base a plantas" o "vegano".



La ley, que entró en vigor en julio, preveía multas de US$1.000 por cada producto mal etiquetado.



La empresa Tofurky, que produce un sustituto del pavo ("turkey", en inglés) elaborado con tofu, presentó ese mismo mes una demanda en nombre de la libertad de expresión, consagrada en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos.



"Cuando los consumidores eligen productos en base a plantas no lo hacen porque los estemos engañando sino porque ellos son conscientes de las consecuencias para la salud y ambientales del consumo de productos animales", declaró en su momento el director de Tofurky, Jaime Athos.



Kristine Baker, una jueza federal de Little Rock, en Arkansas, dijo el miércoles que ante la probabilidad de éxito de Tofurky en función del mérito de su reclamo, sustentado en la primera enmienda, dejaba sin efecto la ley estatal a la espera de un estudio profundo del caso.



No tomar esa medida, dijo Baker, supondría para Tofurky un "daño irreparable".



Acciones legales contra leyes del mismo tenor se han llevado adelante en los estados de Misuri, Misisipi o Luisiana, con el apoyo de la asociación de defensa de los derechos civiles ACLU, de la oenegé The Good Food Institute, que defiende el consumo de productos vegetarianos, y del grupo de defensa de los animales, Animal Legal Defense Fund.



"Estamos contentos de que la corte bloqueó el esfuerzo descaradamente inconstitucional de ahogar la competencia censurando el discurso", dijo Brian Hauss, un abogado de ACLU. Otros estados que estén considerando medidas similares "deberían tomar nota de esta resolución y corregir el curso ahora", agregó.



Aunque los filetes de soja existen hace décadas, las empresas que fabrican productos vegetarianos han logrado, mediante el empleo de tecnología de vanguardia, que sus alimentos posean el gusto, el color, el aroma y la textura de la carne.



De un tiempo a esta parte, las hamburguesas de trigo, las salchichas de tofu y los filetes de pollo falso se han impuesto poco a poco en restaurantes de comida rápida y en las góndolas de los supermercados estadounidenses.



Según The Good Food Institute, las ventas de productos sustitutos de la carne se incrementaron 23% en 2018 en Estados Unidos. Los consumidores que las eligen lo hacen preocupados por el ambiente, el bienestar animal y la salud.