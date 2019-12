Así habrían recibido dinero candidatos a la presidencia de Guatemala para financiar campañas

Por Prensa Libre



El colaborador eficaz Eduardo José Liu Yon relata, en una videodeclaración grabada con antelación, cómo cuatro candidatos a la Presidencia de la República recibieron fondos para financiar campañas electorales.



En la audiencia de primera declaración del caso denominado Arca se reprodujo la declaración de Eduardo José Liu Yon, quien delató cómo la directiva de una entidad financiera dio coimas a organizaciones políticas y sus presidenciables para obtener respaldos.



Manuel Baldizón, del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder); Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Otto Pérez Molina, del cancelado Partido Patriota (PP), (quien gobernó del 2012-2015); Álvaro Colom, también de la UNE (presidente de 2008-2012), Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para su campaña de 2015, actual mandatario, y Fredy Cabrera, cuando fue candidato a la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) en el 2011, son algunos de los políticos influyentes a los que integrantes de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), luego de desviar fondos de la entidad bancaria a otras empresas, habrían financiado las campañas electorales de estos.



La declaración de Liu Yon duró más de una hora y se reprodujo como parte de la versión de los hechos que él brindó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). El exdirectivo de Bantrab detalló las razones por las que la directiva de esa entidad dio “comisiones -coimas” a partidos políticos y candidatos a la presidencia.



Los “aportes y acercamientos”, según el testimonio de Liu Yon, se dieron en las campañas electorales de 2011 y 2015. En esa dinámica de compra de respaldos por medio de coimas habrían estado involucrados el (PP) -cancelado-, Líder, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).



“Al señor Otto Pérez Molina le entregamos un aporte de Q500.000 en cheque, me recuerdo que, entre nosotros los que íbamos a esa reunión -en campaña electoral de 2011- hicimos la broma y dijimos que era demasiado chusco llevarle al futuro presidente de Guatemala un aporte en efectivo”, relató Liu Yon.



Además, el exdirectivo del banco declaró a los fiscales de la Feci que se entregaban Q50.000 mensuales al PP por medio de la empresa Arca.



“A raíz de eso tuvimos una buen relación con el gobierno y por eso Sergio Aníbal Hernández Lemus consiguió la continuidad en la presidencia del banco -Bantrab-“, declaró Liu Yon.



Además, el exdirectivo recordó que el presidente suplente de la entidad financiera lo propuso Hernández Lemus, “era un amigo de confianza” y así fue como la Presidencia aceptó la designación de Julio Quiroa.



El relato de Liu Yon también detalla cómo se fraguaron los acercamientos con los presidenciables de Líder y UNE.



“Sergio Hernández se jactaba que tenía un parentesco familiar con Baldizón, un sobrino de Baldizón era prometido de una sobrina de Hernández Lemus. Eran muy cercanos y contaba que se había reunido con Manuel”, expuso el exdirectivo a la Feci.



“Ronald García Navarijo me comentó directamente: mira me reuní con Sandra Torres, estoy a poyando a Sandra. Ella -Torres- le tenía mucha confianza -a García Navarijo- en temas económicos y financieros, él es auditor y es una persona que tiene mucha experiencia en banca, un tipo inteligente. Él era el contacto directo con Sandra Torres por lo tanto se le estaba dando un aporte a la UNE”, reveló Liu Yon.



Según el testimonio, García Navarijo era quien hacía las negociaciones con la UNE y Hernández Lemus, con Líder; además, Liu Yon confesó que se encargó de negociar con el PP por medio de Mario Leal y Pérez Molina porque Hernández Lemus fue designado por Álvaro Colom y no podía quedar evidenciado que tenía relación con los patriotistas.



Liu Yon aceptó en su declaración que se le dieron Q2 millones a Álvaro Colom por medio de un préstamo a otra persona, aunque no se precisa en qué campaña electoral se hizo la entrega del dinero.



“Salió en blanco ese cheque -a nombre de quien lo cambiaría- y se le preguntó a él -Álvaro Colom- a nombre de quién y en esa reunión también estuvo Gustavo Alejos, pero es fácil de dar, tendría que verse el crédito que se le dio al señor Cortez a dónde salió ese cheque de Q2 millones”, indicó.

Aporte a Jimmy Morales

En la campaña electoral de 2015 el presidente de Bantrab habría financiado la candidatura de Jimmy Morales, en la segunda vuelta electoral, según Liu Yon.



El colaborador eficaz relata que hubo aportes de dinero a FCN-Nación y se enteró de ese financiamiento por conversaciones que mantuvo con García Navarijo.



“En el caso cuando yo ya no estuve Hernández Lemus manejó a Líder, García Navarijo manejó a la UNE y Sergio -Hernández Lemus- hábilmente en el momento que vio que puede haber una sorpresa por parte de Jimmy Morales, entonces comienza la cercanía con Jimmy Morales”, confesó Liu Yon.



Las encuestas marcaron a quien se le debía de apoyar en la campaña electoral de 2015, pese a la cruzada contra la corrupción, relató el colaborador, quien indicó que Hernández Lemus quiso conseguir en ese entonces el apoyo del próximo presidente.



“Cuando empieza a repuntar en las encuestas en entonces candidato a la presidencia de la República el señor Jimmy Morales, Sergio Hernández Lemus por medio del señor José Carlos Castañeda una persona muy allegada al partido FCN-Nación comienza a aportarle dinero a la campaña del señor Morales”, detalló.



El apoyo a Morales tuvo consecuencias y riesgos para Hernández Lemus porque los oponentes presidenciales descubrieron el financiamiento a otros partidos políticos, aseguró el colaborador eficaz.



Liu Yon, contó: “Incluso el señor García Navarijo me cuenta que Sergio -Hernández Lemus- empieza a irse a las giras del señor Morales. Carlos Machado el secretario de Manuel Baldizón le reclamó a García Navarijo que estaba enterados -el partido Líder- que Hernández Lemus tenía relación con la competencia en este caso con el candidato Morales y estaban muy molestos, que eso lo iban a pagar cuando el señor Baldizón ganara las elecciones”.

Caso Arca

El 30 de octubre pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) capturó a cinco personas vinculadas a un caso de corrupción que supuestamente incluye transacciones con una entidad bancaria.



Ese día, la Feci informó que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Bantrab y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (Arca) para la campaña del Partido Patriota (PP).



También se indicó que “verificaron la información financiera de Avanzando al Progreso, S.A., y se pudo establecer que hubo pagos realizados por publicidad del Partido Patriota por petición de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien para entonces era candidato a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Guatemala, por esa organización política”.



La Fiscalía, además, solicitó a la CSJ el retiro del derecho de antejuicio a los diputados Haroldo Quej y Estuardo Galdámez, quienes podrían haber recibido fondos para sus campañas electorales.



Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Loida Eunice Valdez Agueda, Carlos Roberto Canteo Flores, Carlos René Paredes Arévalo y Marlon Renato Diéguez Quiñónez guardan prisión provisional por este caso desde el 30 de octubre pasado y se espera que en los próximos días se resuelva su situación jurídica.



Además, se emitieron órdenes de captura para Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos, prófugo desde octubre de 2016; Marie Odette Liu Yon, prófuga desde octubre de 2016; Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, prófugo desde junio de 2016; Mario Roberto Leal Castillo, prófugo desde enero de 2018, y José Antonio Porras Méndez, quien se encuentra fuera de Guatemala, por lo que se gestionaría difusión roja en Interpol para su localización.



El 30 de octubre pasado, el Bantrab emitió un comunicado dirigido a sus clientes, proveedores y público en general en el que reitera “su respeto por el marco jurídico y la institucionalidad guatemalteca, en virtud de lo cual colaboramos con los órganos jurisdiccionales competentes en los casos en los que el Banco se ha constituido como querellante adhesivo desde 2017”.

Dinero y coimas

Según la investigación de la Feci, directivos de entidades estatales colocaron dinero de esas arcas en el sistema financiero de Bantrab y luego recibieron “comisiones” por esas transacciones, Liu Yon confirmó el procedimiento en su declaración.



Liu Yon dijo que el interés político para mantener a Hernández Lemus en la presidencia del banco era “mantener un presidente con afinidad institucional del Banco de los Trabajadores dentro de la Junta Directiva”.



El exdirectivo señaló que García Navarijo tenía relación con Juan de Dios Rodríguez, cuando dirigía el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y recordó que desde la administración de Álvaro Colom habría recibido sobornos a cambio de trabajar el dinero de las instituciones en el banco.



Además, Liu Yon mencionó que Gustavo Alejos intercedió para que las Portuarias Santo Tomás de Castillo y Puerto Quetzal “entraran dentro del sistema de trabajo” en el que se involucró el IGSS.



El Registro de la Propiedad que dirigió Anabella de León fue otra de las instituciones que se enroló en el método de sobornos y transacciones, relató Liu Yon.



“Sergio Hernández Lemus tenía relación cerca con Anabella de León. Sergio Hernández le hacía hasta el trámite de sacarle el dinero en efectivo de la forma en como se sacaba para depositarle en las cuentas de la mamá Anabella de León en efectivo”, relató Liu Yon.



Comisiones de postulación



De acuerdo con la investigación de la Feci, la directiva del Bantrab habría influido en las comisiones de postulación para lo que habría negociado y entregado coimas a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a candidatos al Cang.



“El señor Sergio Hernández -era presidente de Bantrab- tenía mucha relación con Avidán Ortíz -exdecano de la Facultad de Derecho de la Usac- en caso de la Usac, no conocía al señor, pero sí sabía que se reunían frecuentemente. Con el colegio de abogados pues vi varias veces que en la oficina de Hernández Lemus al señor Fredy Cabrera -expresidente del Colegio de Abogados y expresidenciable de Todos – sabía que tenía relación con él, tenían negocios en el sentido de apoyarlo en el tema de su elección, así como cuando ya fue electo presidente del Colegio de Abogados. Él -Cabrera- transfirió fondos a banco y recibió comisiones de esa transacción”, reveló Liu Yon.



El testimonio refiere que “el interés de la directiva del banco en interceder en las comisiones de postulación por medio de la Usac fue porque “la Usac determinaban muchas instancias de diferentes lugares y era importante mantener ese vínculo de acceso a tener una buena relación: instancias como Junta Monetaria, Comisiones de Postulación, todas la instancias donde tiene influencias y desde el punto de vista de negocios estábamos buscando cómo colocar una agencia bancaria de la Usac y obtener fondos de la Usac porque es una institución grande”.



Liu Yon explicó que luego de separarse del banco mantuvo relación con García Navarijo y en unas conversaciones le comentó que continuaron activos en la comisiones de postulación para magistrados, el favoritismo estaba en “Gilma Valladares, muy allegada a Sergio Hernández Lemus y fue socia”.