Panamá: Anulan parcialmente la licitación de la Línea 3 del Metro

Por La Estrella de Panamá



La Dirección de Contrataciones Públicas anuló parcialmente el informe de la comisión evaluadora en la licitación de la Línea 3 del Metro de Panamá.



La entidad solicitó al comité un nuevo análisis de las propuestas presentadas por HPH Joint Venture y China Railway Group .



En una resolución del 10 de diciembre de 2019, Contrataciones Públicas ordenó que se revise la propuesta de China Railway Group con la intención de que los comisionados expliquen con mayor detalle la puntuación asignada en determinados criterios de la evaluación. El consorcio reclamó que la comisión evaluadora del proyecto no aplicó correctamente los criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargos.



China Railway Group había sido descalificada para licitar la obra al no alcanzar el puntaje mínimo de la evaluación técnica de 375 puntos exigido en el pliego de cargos



La comisión, además, deberá corroborar que la estructura de financiamiento presentada por el consorcio HPH Joint Venture es viable y favorable para los intereses del país. Uno de los reclamos que fue interpuesto por consorcio ACPC (formado por las compañías Acciona, de España, y Power China) que había ofrecido un precio de US$2.518,1 millones exige “descalificar” a HPH por tener una propuesta financiera “condicionada”, que no estaba prevista en el pliego de cargos de la licitación.



El consorcio ACPC argumenta que el Estado será garante del pago de los financiamientos bancarios de HPH para construir la obra, hecho que no estaba contemplado en el pliego.



Las acciones de reclamo presentadas por los otros dos grupos fueron descartadas y se ordenó su archivo.



El Metro de Panamá realizó, el 19 de noviembre, el acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas para la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada para la ejecución del Proyecto del Ingeniería de Diseño, Construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de la línea y estaciones, suministros instalación del sistema integral que incluye el material rodante (monorriel), y puesta en marcha del sistema para la Línea 3 del Metro de Panamá.



El Consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – POSCO – Hyundai Engineering Co. Ltd, obtuvo el mayor puntaje con 893 para construir la obra. Mientras, el Consorcio ACPC Línea 3, conformado por las empresas Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited recibió 842 puntos. La Línea 3 es uno de los proyectos más ambiciosos que se desarrolla en el país.