Las aerolíneas bajaron sus ganancias por guerras comerciales

Por AFP



Las ganancias de las aerolíneas mundiales sufrieron bajas en 2019 como consecuencia de las guerras comerciales y las tensiones políticas, anunció el miércoles la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).



El sector cerrará el año con ganancias por US$25.900 millones, menores a lo esperado, con una reducción del 7,5% respecto de las previsiones de junio.

En 2018 el sector aerocomercial había logrado un beneficio de US$27.300 millones , recordó la IATA, que agrupa a casi 300 aerolíneas que representan más del 80% del tráfico mundial.

El ejercicio 2019 representa el décimo consecutivo en el cual el sector tiene ganancias, y para 2020 le entidad pronostica un alza de beneficios hasta los US$29.300 millones, apostando al "repunte esperado en el comercio internacional del 3,3%".



Esa mejora, fruto de "una tregua" en tensiones comerciales durante "un año de elecciones en Estados Unidos" debería potenciarse con "un precio del petróleo que debería permanecer relativamente bajo".



En 2019 "la desaceleración del crecimiento económico, las tensiones geopolíticas, los disturbios sociales y la persistente incertidumbre sobre el Brexit crearon un entorno más difícil de lo esperado para las aerolíneas", dijo el director de la IATA, Alexandre de Juniac, durante una conferencia de prensa.



En este contexto moroso, la carga aérea fue la más afectada y la demanda en 2019 fue "la más débil desde la crisis financiera de 2008-2009", con una caída del 5%, explicó por su lado Brian Pearce, economista de la organización.

El boicot no se nota

Para 2020, la organización espera un crecimiento del tráfico de pasajeros del 4,1%, algo menor al avance de 4,2% en 2019. La tendencia lleva a pronosticar la duplicación del tráfico para 2037 cuando se alcanzarían los 8.200 millones de pasajeros anuales.



Hasta ahora la IATA no detectó ningún impacto por los llamados a boicotear los viajes aéreos por cuestiones ambientales, como el lanzado por la joven activista sueca Greta Thunberg.



"No hemos podido detectar un efecto sobre el tráfico" por esas razones, dijo Pearce, aunque admitió que sí podría haberlo por las nuevas tasas impositivas por cuestiones ambientales que algunos países europeos comenzaron a aplicar.



"En el futuro, este tema (el boicot del avión) será cosa de los países más ricos. El crecimiento del tráfico vendrá de Asia", añadió el economista de IATA.



La organización también reveló que China muestra el mayor crecimiento de tráfico aéreo interno en el año, con un alza de 8,5% en los 10 primeros meses, respecto de igual período del año anterior.



También hubo fuertes alzas, de entre 7 y 8%, en el resto de mercados asiáticos, y en el mercado europeo, en especial en los países del este.



En términos de ingresos financieros, las empresas con sede en Estados Unidos --que representan el 65 por ciento de las ganancias mundiales de la industria en 2019-- seguirán siendo las de mejor desempeño, pronosticó la organización.



El director de IATA, por su lado, advirtió acerca de la fragilidad del mercado europeo, mercado en el cual una docena de empresas desaparecieron en los últimos dos años.



"Existe una fragilidad de las líneas aéreas en general y de varias compañías europeas en particular. No está totalmente excluido que todavía veamos varias compañías en dificultades en 2020" en un mercado con muy fuerte competencia y "donde es costoso operar", enfatizó de Juniac.