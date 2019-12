La activista Greta Thunberg es la personalidad del año de la revista TIME

Por AFP



La activista ambiental Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, fue elegida como la personalidad del año 2019 de la revista Time, anunció la publicación el miércoles, que la colocó en su portada con el título "El poder de la juventud".



La joven se convirtió en la portavoz de una generación atormentada por la emergencia climática, atrayendo a millones de personas a su causa, desde que inició una huelga en solitario contra el calentamiento global fuera del Parlamento de Suecia el año pasado.



"No podemos seguir viviendo como si no hubiera un mañana, porque hay un mañana. Eso es todo lo que estamos diciendo", dijo Thunberg a Time.



La revista entrevistó a Thunberg a bordo del velero que la llevó de Estados Unidos a Europa, después de un frenético viaje de 11 semanas por América del Norte a varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.



Thunberg ha llevado su mensaje directo -"escucha a los científicos"- a los líderes globales, acusándolos de inacción frente a la crisis climática.



La activista sueca estaba en Madrid cuando se anunció el premio, en un foro climático de la ONU que busca salvar al mundo del calentamiento global.



"La política de la acción climática está tan arraigada y es tan compleja como el fenómeno mismo, y Thunberg no tiene una solución mágica", escribió Time en la entrevista.



"Pero ella ha logrado crear un cambio de actitud global, transformando millones de vagas ansiedades de mitad de la noche en un movimiento mundial que exige un cambio urgente".



"Ella ofreció un llamamiento moral a quienes están dispuestos a actuar, y avergonzó a quienes no lo hicieron".