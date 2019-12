Guatemala entre los 25 destinos que deberías visitar en 2020

Por Business Insider



National Geographic publicó su lista de los 25 destinos turísticos más importantes para 2020. Incluye lugares de todo el mundo y está creada con la intención de fomentar un turismo más sostenible. Los criterios para seleccionar los destinos tienen en cuenta una serie de factores, incluyendo el compromiso cultural, la diversidad, el valor, la asequibilidad y el beneficio para la comunidad.



Dividida en cuatro categorías, ofrece sugerencias para viajeros que les guste la cultura, la vida en la ciudad, la naturaleza o la aventura. Los sitios seleccionados fueron elegidos en colaboración con los 17 equipos editoriales de National Geographic Traveler en todo el mundo.

¿Cuáles son los destinos?

Parque Nacional de Zakouma, Chad



Este parque está situado al sur del desierto del Sahara y es conocido por su animada vida silvestre. Después de tomar medidas drásticas para prevenir la caza furtiva de elefantes, sólo 24 de ellos se han cazado de manera ilegal en la última década. La población de esta especie en la zona está aumentando por primera vez en años.



También hay antílopes, alcélafos, jirafas, búfalos y rinocerontes.



Península de Kamchatka, Rusia



Situada en el este de Rusia, la península de Kamchatka está formada por dos cadenas montañosas con 127 volcanes, de los cuales 22 siguen activos. También hay géiseres, aguas termales y numerosos ríos y pantanos.



La zona es conocida por sus inviernos duros y fríos, pero los veranos son frescos y húmedos. Está habitada por los asentamientos indígenas Korak, Chukchi y Kamchadal.



Tohoku, Japón



La región de Tohoku en Japón es conocida por sus montañas, aguas termales y lagos, pero también por sus durísimos inviernos. Está a menos de tres horas en tren de Tokio, que será la sede de los Juegos Olímpicos en 2020.



Camino de Gales, Reino Unido



El Camino de Gales consiste en tres rutas nacionales que atraviesan el país, cada una de las cuales proporciona una experiencia distinta. El Camino del Norte de Gales sigue la antigua ruta comercial a lo largo del norte de la región, mientras que el Camino Cámbrico serpentea a través de las regiones montañosas. Por último, la ruta del Camino Costero sube por la costa oeste alrededor de la bahía de Cardigan y varias pintorescas ciudades balnearias.



Carretera Alta Alpina Grossglockner, Austria



Situada entre pastos de montaña y praderas, la Carretera Alta Alpina (llamada así por el pico más alto del país, el Grossglockner de más de 3.700 metros) ofrece una hermosa y pintoresca ruta a través de los Alpes austriacos.



Tasmania, Australia



La isla de Tasmania, actualmente uno de los destinos turísticos más de moda de Australia, está llena de historia y cultura. Hay hermosas playas a lo largo de la costa y montañas a pocas horas del interior. Hobart, su capital, es conocida por su animada vida artística gracias al Museo de Arte Antiguo y Nuevo (MONA), que combina arte y arquitectura. La galería también cuenta con una bodega y un restaurante que ha sido premiado.





Gran Cañón, Arizona, EEUU



Uno de los parques más famosos de Estados Unidos, el Gran Cañón, ofrece unas impresionantes vistas de roca erosionada por el paso del río Colorado y todos los hermosos colores que la acompañan.



Maldivas



Situada en el Océano Índico, esta hermosa isla ofrece playas de arena blanca y tiene una gran diversidad al combinar la cultura india, srilanquesa, árabe y norteafricana. También ha estado liderando la campaña sobre el cambio climático desde 1987.



Islas Canarias, España



Esta colección de islas es un destino turístico muy popular. En el suelo volcánico crecen plátanos, naranjas, café, caña de azúcar y dátiles. Hay dos grupos de islas: las islas occidentales, que están formadas por Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y el Hierro; y las islas orientales, que reúnen a Lanzarote, Fuerteventura y seis islotes más pequeños.



Sendero Azul Nacional, Hungría



Este popular destino de senderismo atrae a aventureros de todo el mundo. Se hizo famoso en 1979, después de que se grabase un documental.



Bosque de Bialowieza, Bielorrusia/Polonia



Situado en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, este impresionante bosque es conocido por su biodiversidad y alberga la mayor población de bisontes europeos. Además, abarca aproximadamente 1.419 kilómetros cuadrados. National Geographic lo define como "uno de los últimos lugares salvajes de Europa".



Desierto de Kalahari, sur de África



Este desierto se extiende por Botswana, Namibia y Sudáfrica. Hay más de 400 especies diferentes de plantas y es el hogar de leones, leopardos, guepardos, gemas, suricatas y otras especies. También habita el antílope africano más grande: el eland.



Islas Magdalen, Canadá



Las Magdalen están formadas por ocho islas individuales. Cada una de ellas tiene su propia cultura y, gracias a eso, ofrece diferentes aventuras. También, hay un adorable criadero de focas arpa en el Golfo de San Lorenzo, frente a la costa del archipiélago.



Puebla, México



La cuarta ciudad más grande de México, Puebla, es famosa por tener más de 350 iglesias y una arquitectura impresionante. La iglesia de Santo Domingo (en la foto de arriba) es conocida por sus hermosas estructuras barrocas cubiertas de oro. También resalta por su autenticidad, destacando entre otras regiones más turísticas de México.



Parma, Italia



Esta ciudad es conocida por sus comidas, específicamente por el queso y el prosciutto. La región también alberga una serie de museos y catedrales históricas, como la Catedral de Parma. Incluso fue nombrada Capital de la Cultura de Italia en 2020.



Mostar, Bosnia Herzegovina



Este destino de Europa del Este es conocido por sus antiguos edificios de piedra y sus calles empedradas. Además, hay un encantador puente sobre el río Neretva, una versión del Stari Most (Puente Viejo) del siglo XVI, reconstruido en 2004.



Fort Kochi, India



Conocido por ser el primer asentamiento europeo en la India, Fort Kochi, es una mezcla de muchas culturas diferentes. La exhibición de redes de pesca chinas es uno de los reclamos de interés más famosos de esta histórica zona.



Telč, República Checa



Mientras que la ciudad original se incendió en 1530, la zona reconstruida se ha convertido en uno de los destinos más bellos de la República Checa. Su centro histórico fue incluso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También hay un castillo, con hermosos detalles de la arquitectura renacentista.



Filadelfia, Pensilvania, EEUU



También conocida como "la ciudad del amor fraternal", Filadelfia es famosa por sus vínculos históricos y culturales con la fundación de Estados Unidos. Es posible que hayas escuchado que sus famosos cheesesteak no son tan enormes.



Abu Simbel, Egipto



Este lugar arqueológico es el hogar de dos templos construidos por Ramsés II. Y es que hay cuatro estatuas del rey egipcio situadas en su parte delantera. Cerca hay otro templo, dedicado a Nefertari, construido para utilizarse como un sitio de culto a la diosa del cielo Hathor.





Provincia de Mendoza, Argentina



La provincia, ubicada en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, cuenta con tres regiones vitivinícolas y algunas bodegas con más de 100 años de antigüedad.



Reserva de la bioesfera Maya, Guatemala



A finales de 2018, History informó que se habían encontrado 60.000 estructuras previamente desconocidas en el territorio, lo que indica que la civilización maya era mucho mayor de lo que se creía. Antes del descubrimiento, se decía que se extendía desde el sur de México hasta Guatemala y Belice.



Gobekli Tepe, Turquía



Esta ciudad es el hogar de lo que se cree que es uno de los templos más antiguos del mundo. Los expertos consideran que el templo Gobeki Tepe tiene más de 11.000 años de antigüedad.



Guizhou, China



La CNN informó que Guizhou era una de las provincias que estaba creciendo más rápidamente en China. También alberga la cueva más larga de Asia y fabrica una de las bebidas alcohólicas más populares del país: el Moutai.



Asturias, España



Asturias está situada a lo largo de una costa rocosa y ofrece unas impresionantes vistas a la playa. También es conocida por su fauna, como los lobos y jabalíes que deambulan por la comunidad autónoma española. La región históricamente no ha tenido mucha actividad turística, lo que la convierte en el lugar perfecto para hacer una escapada tranquila.