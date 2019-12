Amazon logra derechos de retransmisión de la Liga de Campeones en Alemania

Por AFP

La compañía Amazon adquirió una parte de los derechos de retransmisión para Alemania de la Liga de Campeones por tres temporadas, a partir de la 2021/2022, indicó el grupo este martes.



El paquete atribuido a Amazon afecta a los partidos principales de los martes por la noche, precisó el medio de comunicación especializado DWDL.de, quien desveló la información.



Alex Green, director ejecutivo de Prime Video Sport Europa, la plataforma de streaming de Amazon, confirmó a DWDL la adquisición de estos derechos: "Estamos entusiasmados con la idea de ofrecer a nuestros clientes partidos de alto nivel los martes a partir de 2021", declaró.



El montante desembolsado por ese paquete no ha sido desvelado. Por el momento no se conocen los ganadores de otros paquetes.



Actualmente, la televisión de pago Sky y el servicio de streaming DAZN se reparten los derechos de la Liga de Campeones en Alemania.



Amazon se lanzó a partir de 2017 a la compra de derechos de retransmisiones deportivas en directo, especialmente con partidos de la Premier League (20 encuentros por temporada) así como el US Open de tenis y otros torneos de la ATP.