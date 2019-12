14 tips para tener un mejor día

Por estrategiaynegocios.net



El ritmo vertiginoso de la vida moderna puede hacer que nos enredemos en tareas pesadas que solo acaban por matar tu creatividad. Recuerda, estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Tener una jornada provechosa no se trata de llenar tu agenda de pendientes y citas.



Te damos algunos tips que te pueden ayudar a sacarle el máximo provecho a tu día.



1. Al despertar, no te estreses. La tención pone a tu cerebro en modo de crisis, lo cual te inserta en una espiral negativa.



2. Emplea bien los primero 15 minutos del día. Los grandes líderes organizan temprano su lista de pendientes, cuando pueden concentrarse en ello totalmente sin distracciones.



3. Aleja los distractores. Incluso las llamadas breves pueden estropear el resto de tu día. Acostúmbrate a trabajar sin distracciones por periodos largos.



4. No ignores a la familia. Reúnanse alrededor de la mesa del desayuno para pasar un tiempo de calidad.



5. No hagas labores improductivas. Las tareas mecánicas pueden ser tentadoras, pero dolo pospondrían los pendientes esenciales.



6. Dedica tiempo a tu pasión. Los proyectos que tienen un lado creativo te mantienen enganchado y relajado a lo largo del día y ayudan a mejorar tu desempeño en el trabajo.



7. Pregúntate: ¿Cómo puedo hacer que este día sea más valioso? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Por cuáles cosas estoy agradecido?



8. Establece una rutina. Comienza cada día de la misma manera para darle a tu cerebro la señal de avanzar hacia el siguiente objetivo.



9. Escucha música. La música mantendrá tu mente conectada en las tareas que haces.



10. Planea con anticipación. Lleva a cabo un ritual tranquilizante que te prepare para el siguiente día. Programa la cafetera, alista tu ropa y prepara tu almuerzo.



11. Haz algo importante. Comienza el día con un logro que te motive (como un destino de viaje).



12. Apaga todos tus dispositivos 90 minutos antes de ir a la cama. La luz de pantallas, chicas y grandes, puede propiciar el desvelo.



13. Ajusta la hora a la que te levantas. Piensa en las 6 a.m. (o más temprano). Es lo que hacen los altos ejecutivos de Twitter, Disney y PepsiCo.



14. Ponte en movimiento. Ya sea una rutina de ejercicio o de estiramiento, haz que tu sangre fluya. Te sentirás más motivado.



Con información de Entrepreneur.