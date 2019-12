¿Cómo reservar un asiento en el Boeing 737 de Star Wars?

Por estrategiaynegocios.net



El poder de la fuerza llega a los cielos de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe en el Boeing 737-800 de United Airlines, el cual conmemora el lanzamiento de Star Wars: The Rise of Skywalker.



Si quieres viajar en este modelo, necesitarás que la fuerza y la suerte te acompañen, pues no todos tendrán la oportunidad de abordarlo.



Para viajar en él, tienes que visitar el sitio FlightAware.com , rastrear la trayectoria del avión, ver los vuelos y rutas próximos y hacerlas coincidir con tu destino.



No te preocupes si no tienes unas vacaciones programadas próximamente, pues los vuelos de este Boeing 737-800 estarán disponibles durante todo 2020.



Los viajeros que adquieran sus boletos recibirán un kit con amenidades de la cinta y un pin exclusivo de colección del próximo filme.

El diseño

En su exterior lucen dos naves espaciales en los bordes superior e inferior del fuselaje, además, cada cara del avión representa el lado de 'la fuerza' y el otro, 'el lado oscuro', los cuales se distinguen por sus espadas láser de color rojo y azul, respectivamente.



La aerolínea United se alió con Disney y LucasFilms para poder llevar a cabo la promoción del filme Star Wars: El ascenso de Skywalker, la cual se estrenará el 20 de diciembre en las salas de cine.



El diseño y pintado de la aeronave estuvo a cargo del equipo creativo de Disney y LucasFilms, dirigido por Doug Chiang, VP & Executive Creative Director.



El avión está pintado por fuera de negro. Uno de los lados representa a la Primera Orden, acompañado de un Caza TIE y el sable de Kylo Ren, en la parte superior de la cola.



El otro lado representa la Resistencia, con un X-Wing y el sable de Rey.



Inlcuso, en el rastreador de vuelos Flightaware.com la nave aparece como un X-Wing.



En el interior del avión los tripulantes podrán escoger en qué “lado de la fuerza” desean sentarse.



Con información de Expansión