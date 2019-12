Las 50 personalidades más influyentes de 2019, según Bloomberg

Por El Financiero



Reporteros y editores de Bloomberg alrededor del mundo trabajaron para crear el tercer reporte anual Bloomberg 50, un vistazo a las personas en negocios, entretenimiento, finanzas, política, ciencia y tecnología cuyos logros en 2019 merecen reconocimiento.



Algunos nombres ya los conoces, pero otros probablemente no, tales como James Mwangi, el hombre que está tratando de convertir a Nairobi en el Dubái de África.

Los influyentes para Bloomberg son:

-Lil Nas X, músico



Su éxito Old Town Road estuvo 19 semanas seguidas en lo más alto del Billboard Hot 100, que es la mayor cantidad de tiempo que una canción ha ocupado el número uno en toda la historia de este listado.



-Stephanie Kelton, economista de la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook



Un análisis de Google Trends de los últimos cinco años muestra que las búsquedas de la Teoría Monetaria Moderna (MMT, por sus siglas en inglés), de la cual Kelton es defensora, se cuadruplicaron a principios de 2019 desde los máximos anteriores, en parte debido a su apoyo a la MMT.



Prohibió las armas semiautomáticas tipo militar y rifles de asalto seis días después de que 51 personas murieran en el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Nueva Zelanda.



-Boris Jordan, presidente ejecutivo de Curaleaf Holdings



Curaleaf es ahora la más grande compañía estadounidense de mariguana, con un valor de mercado de alrededor de US$2,5 mil millones.



-Eric Yuan, CEO de Zoom Video Communications



El valor de las acciones de Zoom se ha casi duplicado desde su oferta pública inicial en abril, lo que la ha convertido en una de las empresas tecnológicas estadounidenses recientemente listadas con mejor desempeño en el año.



-Shari Redstone, vicepresidenta de CBS y Viacom



Después de 13 años, el sueño de Redstone se hizo realidad en agosto, cuando se anunció que CBS y Viacom planeaban fusionarse hacia finales de este año.



-Ankiti Bose, confundadora y CEO de Zilingo PTE



Una ronda de financiación de 226 millones dólares para la startup de abastecimiento de ropa de Bose la llevó a una valoración con la que casi se le consideró ‘unicornio’. Con ello, Bose se convirtió en una de las pocas mujeres en tecnología que dirige una empresa de ese tamaño.



-Ethan Brown, CEO de Beyond Meat



Desde la oferta pública de la compañía en mayo, las acciones han crecido cerca de 200 por ciento y con esto la empresa tiene un valor de mercado de 4.5 mil millones de dólares.



-Greta Thunberg, activista climática



En septiembre, la activista sueca de 16 años lideró una protesta climática en la que se involucraron 7,6 millones de personas a través de 185 países.



-Zhang Yong y Shu Ping, fundadores de Haidilao International Holding



La cadena de hot pot (platillo asiático) más grande de China abrió 130 restaurantes y vio cómo el valor de sus acciones casi se duplicó este año.



-Marek y Tomasz Sekielski, documentalista



Después del lanzamiento de ‘Tell No One, su documental que reveló la entendida crisis de pedofilia en la Iglesia católica de Polonia, el país europeo duplicó las penas de prisión para los agresores sexuales infantiles, hasta 30 años.



-Gabriela Cámara, chef y nutrióloga de AMLO



Cualquiera que no estuviera familiarizado con Cámara tuvo la oportunidad de conocerla este año, esto debido a cuatro grandes proyectos: una inauguración de un restaurante, un libro de cocina, un documental de Netflix y su rol como nutrióloga del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



-Ritesh Agarwal, fundador y CEO de OYO Rooms



OYO se convirtió en el segundo operador hotelero del mundo por número de habitaciones en agosto, y se prevé que tome la posición número uno de Marriott International a inicios de 2020.



-Equipo femenil de futbol de Estados Unidos



Más de 15,6 millones de estadounidenses las vieron ganar su segunda Copa del Mundo consecutiva en julio. Este juego y la final de 2015 han sido los dos partidos de futbol más vistos en la historia de Estados Unidos.



-Lisa Su, CEO de Advanced Micro Devices (AMD)



Las acciones de AMD han crecido cerca de 90% este 2019, año en que presentó procesadores que son más rápidos y baratos que los de Intel.



-James Mwangi, CEO de Equity Group Holdings



Dos acuerdos en el sur y centro de África le darán a Equity Group, que tiene 14 millones de clientes, acceso a dos millones más.



-Jon Stewart, activista



Sus esfuerzos lograron que el Congreso y el presidente de Estados Unidos brinden ayuda médica y financiera a miles de socorristas del 11 de septiembre durante las siguientes siete décadas.



-Rihanna, cantante y fundadora de Fenty



En mayo, la estrella del pop, actriz e influencer se convirtió en la primera mujer en crear una marca original de moda en Louis Vuitton (LVMH) y en la primera mujer de color en dirigir una extensión de la compañía, que es la primera en LVMH en 32 años.



-Jeff Zucker, presidente de Warner Media News & Sport y presidente de CNN



Los aproximadamente 50 foros municipales que CNN ha acogido para los candidatos presidenciales demócratas han jugado un papel importante en la configuración de las elecciones primarias.



-Alex Blumberg y Matt Lieber, confundadores de Gimlet Media



En febrero, Blumberg y Lieber vendieron su empresa de podcast a Spotify en US$230 millones, el mayor acuerdo hasta ahora de esa industria.



-Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul, en Turquía



Ganó en junio con el 54% de la votación en segunda vuelta, lo que se traduce en un rechazo de la sociedad a las políticas económicas del presidente turco, Tayyip Erdogan.



-Jon Mcauliffe y Michael Kharitonov, cofundadores de Voleon Group



El dúo ha recaudado silenciosamente casi US$3.000 millones este año.



-Vicki Hollub, presidenta y CEO de Occidental Petroleum



Su negociación de once horas aseguró la adquisición de Anadarko Petroleum por 55 mil millones de dólares.



-David Marcus, cocreador de Libra, la criptomoneda de Facebook



Aunque ha habido deserciones notables de su proyecto de criptomonedas, Libra todavía cuenta con el apoyo de 21 organizaciones y tiene más de 100 empleados dentro de Facebook trabajando en el proyecto.



-Phoebe Waller-Bridge, actriz, escritora y productora



Sus dos programas, Fleabag y Killing Eve, fueron nominados a 20 premios Emmy. Fleabag ganó seis y Killing Eve uno.



-Ann Sarnoff, CEO de Warner Bros



Ella es la primera mujer en liderar el estudio fundado por los cuatro hermanos Warner en 1923.



-Sabine Weyand, titular del directorio de comercio de la Comisión Europe



Como negociadora principal de Brexit en Europa, consiguió que los 27 gobiernos restantes de la Unión Europea se unieran en un acuerdo, y ahora el bloque necesitará sus habilidades para hacer negocios y así garantizar que los aranceles no destruyan la economía de la UE.



-Tobias Lütke, CEO de Shopify



Las acciones de Shopify se han más que duplicado este año, lo que añadió cerca de 21 mil millones de dólares en valor de mercado para la compañía de ecommerce.



-David Simon, guionista



Más de 7.000 guionistas despidieron a sus agentes en abril, con el argumento de que ellos no estaban trabajando por el interés de sus clientes. Esto sucedió un mes después de que Simon publicara un post ampliamente difundido, en el que abogaba por la deserción masiva.



-Simon Biles, gimnasta



Con 25 medallas (19 oros, 3 platas y 3 bronces), Biles es la atleta más condecorada en la historia de los campeonatos mundiales de gimnasia, superando el récord anterior (23 preseas) del bielorruso Vitaly Scherbo.



-Emma Walmsey, CEO de Glaxosmithkline



La adquisición de la especialista en medicamentos contra el cáncer Tesaro por US$5,1 mil millones de dólares, completada en enero, hizo que las terapias oncológicas lucrativas fueran clave para el futuro de Glaxosmithkline.



-Stacey Abrams, fundadora de Fair Fight 2020



Su grupo está atacando el fenómeno de la supresión de votantes en 20 estados clave antes de las elecciones del próximo año.



-Bruce Flatt, CEO de Brookfield Asset Management



Después de que Flatt adquiriera una participación mayoritaria en el especialista en deudas de dificultades Oaktree Capital Management en marzo, Brookfield se convirtió en el segundo administrador de activos alternativos más grande del mundo con más de 500 mil millones de dólares en su cartera.



-Equipo líder del Telescopio de Horizonte de Eventos



Los científicos de este equipo revelaron en abril la primera fotografía un agujero negro.



-Gita Gopinath, economista



Se convirtió en enero en la primera titular mujer del Fondo Monetario Internacional.



-Mortimer Buckley, CEO y presidente de Vanguard Group



Este año, inversionistas agregaron más de US$214.000 millones en todos los fondos de Vanguard. Esto solo fue superado por el líder de la industria de gestión de activos BlackRock.



-Kevin Feige, presidente de Marvel Studios



Avengers: Endgame, de Marvel, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, con ventas por entradas de más de US$2,8 mil millones.



-Doug McMillon, CEO de Walmart



Después de que dos tiroteos en sus tiendas cobraran 24 vidas este verano, McMillon suspendió las ventas de balas que se usan tanto en pistolas como en algunas armas de asalto, una decisión con grandes repercusiones dado que Walmart había estado vendiendo el 20% de municiones en Estados Unidos. Ahora solo se venderá del 6% al 9%.



-Kevin Mayer, presidente de toda la operación de streaming de Disney



Disney+, el nuevo servicio de streaming de la compañía, atrajo a 10 millones de suscriptores después de su lanzamiento en noviembre, lo que elevó las acciones a un récord histórico para la firma.



-Brian Niccol, CEO de Chipotle Mexican Grill



El precio de las acciones del restaurante aumentó aproximadamente 75% este año y cotizó a un nivel récord después de que se recuperara de una crisis de seguridad alimentaria.



-Sándwiches de pollo frito de Popeyes



La cadena de comida rápida acabó con lo que se suponía que era un suministro de tres meses en 14 días.



-Manifestantes de Hong Kong



Sus manifestaciones, en curso durante seis meses seguidos, han contado a veces con casi 2 millones de personas.



-Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca



En junio se convirtió en la persona más joven en liderar un gobierno danés; luego, dos meses después, provocó la ira del presidente de EU, Donald Trump, al decir que Groenlandia no estaba en venta.



-Ramon Ang, presidente de San Miguel Corp



San Miguel ganó una oferta en mayo para adquirir una participación mayoritaria en Holcim Philippines, el mayor productor de cemento de Filipinas, una compra que lo ayudará a construir un aeropuerto de US$14,4 mil millones, el mayor proyecto de infraestructura en la historia de la nación.



-Bhushan Kumar, presidente de T-Series PVT



El canal de YouTube de la compañía discográfica y productora de películas se convirtió en el más popular del mundo y ahora tiene 119 millones de suscriptores.



-Kylie Jenner, CEO de Kylie Cosmetics



Jenner es la emprendedora multimillonaria más joven del mundo y la primera de la Generación Z.



-Brian Donelly, artista



En abril, una de sus pinturas, que se esperaba vender en una subasta por alrededor de 1 millón de dólares, fue adquirida por 14.8 millones de dólares.



-Simón Borrero, Sebastían Mejía y Felipe Villamarín, fundadores de Rappi



En abril, Rappi recibió hasta mil millones de dólares, la mayor inversión de capital de riesgo para una empresa latinoamericana.



-Robert Smith, presidente y CEO de Vista Equity Partners



Smith se comprometió en mayo a pagar los préstamos estudiantiles de la clase de graduados de Morehouse College, un regalo de aproximadamente US$34 millones para más de 400 estudiantes.



-Joey Levin, CEO de IAC



El valor de mercado combinado de la incubadora de servicios digitales IAC y su subsidiaria Match Group ha aumentado US$10,5 mil millones este año.