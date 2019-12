Tik Tok quiere ayudar a los influencers para que moneticen contenidos

Por Expansión



Tik Tok es una plataforma que ha crecido exponencialmente en el último año en mercados como el de Estados Unidos o Europa, sin embargo América Latina representan para la compañía un nicho de oportunidad para crecer y para crear alianzas con otras industrias de entretenimiento.



“Estamos buscando invitar a los tiktokers a ser parte de proyectos con empresas para así impulsar la popularidad de los influencers, pero también para monetizar lo que artistas ya consolidados están haciendo. Hemos estado en pláticas con empresas como Warner Music, Universal, Sony Music, porque les estamos dando cabida a sus artistas para que abran sus cuentas y pongan su música, incluso que lancen su propio challenge” indicó a Expansión, Arturo Martínez, director de Tik Tok en México.



Aunque la plataforma aún no puede presumir los números de otras redes sociales como Facebook, donde se superan los 2,000 millones de usuarios, la compañía propiedad de Byte Dance, ya alcanza los 1.000 millones de descargas en todo el mundo, de acuerdo a Statista, y empieza a experimentar con diversas estrategias para empoderar a sus influencers y crecer su audiencia en otros territorios.



“En música buscamos ser súper trendy y lanzar retos acorde a estos temas con todos los creadores que tenemos en la plataforma. Por ello les damos soporte técnico, los invitamos a sesiones creativas, además de mantenerlos al tanto de los retos y de las alianzas que hay con diversas marcas” puntualizó Martínez.



Algunas pruebas en México, como la hecha con la tiktoker María Bolio, son prueba de las activaciones musicales que quieren tener en la plataforma, sin embargo la red social ya ha trabajado con diversas compañías en campañas, como son Huawei, McDonald’s o Pandora, de acuerdo con el directivo de la compañía.



La única recomendación puntual que hace Martínez es que las compañías traten de pensar en que las campañas que se piensen en la plataforma mantengan una idea de challenge, con música y ubicadas para un target de la generación z, donde están teniendo una mayor popularidad, pero sin descartar retos familiares donde más generaciones convivan.



“La idea es que los contenidos corran de forma orgánica y donde la creatividad sea la regla. Por ello cuando llegan las marcas, nos acercamos a los influencers y vamos guiando la idea para que todos se coordinen de la mejor manera”.



De hecho la marca ya corre una prueba en Estados Unidos donde los tiktokers de la plataforma ya pueden agregar enlaces a sus biografías y publicaciones con la idea de dirigir a los usuarios a adquirir productos o servicios.



Aunque la prueba aún no está disponible en México, Martínez no descarta que el futuro se sigan los pasos, como ahora sucede en otro tipo de redes sociales, como Instagram.



La propuesta de negocio de TikTok no es del todo nueva, pues hace unos años existía Vine, sin embargo esta red social ha metido ruido ante gigantes como Instagram de Facebook, pues hace unos días la plataforma de Zuckerberg lanzó en Brasil una nueva herramienta de edición de video muy similar a la que utiliza Tik Tok. Llamada reels, esta prueba es un esfuerzo adicional al hecho con Lasso, otra red social de Facebook que tiene un modelo similar a la plataforma de Byte Dance y que sí está probándose en México.