¿Cómo afecta la guerra en Ucrania a los Eurobonos de Guatemala?

Por Prensa Libre

Esta situación está impactando en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Guatemala conocidos como eurobonos, en sus diferentes posiciones y en los reportes se observa que los valores nacionales, según el plazo del título internacional, han mostrado una reducción, y el escenario cambió cuando dio inicio el conflicto.



Por ejemplo, la referencia del viernes 11 de marzo muestra que el eurobono de Guatemala que vence en 2026 se estaba ofertando para la compra en 99.40%, pero a la venta, en 100.40%, cuando el año pasado se situaban en 120%. La operación es algo muy normal en los mercados financieros, en el sentido de que bajan o suben las posiciones.



Para las autoridades competentes, en la reacción que se está observando en el rendimiento de los títulos, también inciden los precios del petróleo, que alcanzó su máximo en alrededor de US$125 recientemente, así como el comportamiento de otras materias primas.

Movimientos



Rosa María Ortega de Ramazzini, jefa de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, expuso que están observando las operaciones de eurobonos vigentes de Guatemala, “y sí se están moviendo por la misma situación internacional, ya que los inversionistas venden unas posiciones y compran otras; esa situación va haciendo que se den esos efectos, en el sentido de alguien quiere transar su bono y otro quiere comprar”.

Además, se vislumbra un posible ajuste de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos próximamente, más la coyuntura por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el alza del barril de petróleo y otros productos, lo que está impactando no solo a Guatemala, sino al mercado financiero mundial.



Para el consultor financiero Irving de la Cruz, se está presentando una situación muy particular, ya que los inversionistas internacionales están ofertando para vender los bonos de los mercados emergentes -como el de Guatemala-, para luego poder comprar los bonos de Estados Unidos -que son mejores cotizados-, ante un escenario en el que suba la tasa de interés para obtener valor, mientras los mercados emergentes pasan a un segundo plano.



“Es muy probable que muchas personas estén vendiendo sus bonos y por esa razón, han bajado los precios”, apuntó el especialista. Los fondos de inversión son los que realizan estas operaciones, principalmente, a escala global.

Valores refugio



De la Cruz señala que los inversionistas globales, ante las circunstancias de conflicto entre Rusia y Ucrania, así como en un posible escenario de movimiento de la tasa de interés de la FED, están buscando lugares más estables para poder hacer sus inversiones y se deshacen de posiciones que puedan tener en los mercados emergentes, para enfocarse en oro, petróleo y bonos de Estados Unidos.



Recordó que hace 60 días, los precios de los eurobonos de Guatemala estaban arriba de la posición 100, pero ahora, los inversionistas prefieren vender estos títulos, aunque pierdan para ir a buscar mejores rendimientos en otro lado.



Ahora están por debajo del 100 y citó como ejemplo de referencia que la posición de bonos de compra para el año 2026 se hallan en 99.40%, pero a la venta en 100.40%; para el título del 2027, en 98.40% compra; y venta, en 99.40%; 2028, 99% compra; y venta, 100%; para el bono del 2030, compra 97.50%; y venta, 98.50%. Y el bono de 2050 se compra en 98.50% pero está a la venta en 100% y eso en la industria significa que las personas quieren deshacerse de esos títulos para conseguir otros bonos, antes de que suban.



Entonces, los inversionistas están buscando oro, petróleo, y bonos del Estados Unidos, como refugio en monedas duras, y ocasiona que vendan todas las posiciones que tengan en otros mercados emergentes, provocando que los precios bajen. De la Cruz es de la idea que, con estas posiciones, es un buen momento para los inversionistas locales que buscan este tipo de instrumentos, que son buenos precios, pero también son cíclicos y es probable en los siguientes meses o en un año vuelvan a subir, pero el inversionista se hace de un bono a un mejor precio.



Ortega de Rammazzini manifestó que los inversionistas identifican a Guatemala como un país donde no hay una demasiada deuda en comparación con otros países de Centroamérica y que, celosamente, los inversionistas revisan varios indicadores. Por lo general, ellos buscan colocar su dinero donde exista certeza, y un atractivo es el manejo de deuda baja.



También el nivel del crecimiento del producto interno bruto (PIB) y que la economía reacciona de manera positiva, que son variables que colocan a Guatemala como uno de los mejores a nivel latinoamericano. Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, declaró que diariamente se hacen aportes al fondo global de amortización para reservar el pago diario de la deuda, que es una de las prioridades, y que no hay ningún problema en ese sentido para Guatemala.



Asimismo, cada año la Dirección de Crédito Público, hace los análisis para autorizar emisiones en el exterior; sin embargo, la coyuntura actual es diferente por la excesiva volatilidad asociada al conflicto. En la actualidad, hay mucha expectativa de los inversionistas y se están presentando situaciones que no estaban en el mapa, y si Guatemala sale, deberá de verificar el contexto internacional, se informó.