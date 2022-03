6 razones por las que no se vacunan los guatemaltecos

Por estrategiaynegocios.net

Según indicó Prensa Libre, el estudio de ProDatos denominado Actitudes de la población hacia la Covid-19 en Guatemala reveló que al menos seis de cada 10 guatemaltecos consideran que toda la población debería vacunarse contra el coronavirus. Poco menos de cuatro de 10 cree que solo aquellos que quieran deben hacerlo, y apenas un 2% que nadie debería vacunarse.



Este convencimiento de que todos deben estar inmunizados para luchar contra la pandemia es mayor en el área metropolitana y urbanas del interior, donde siete de cada 10 entrevistados respondió afirmativamente. En contraparte, en el área rural, el número decrece a cuatro de 10.



Justo en las áreas urbanas es donde se registran los mayores porcentajes de vacunación, según cifras oficiales y en donde se han concentrado los esfuerzos de divulgación del Ministerio de Salud. En la metrópoli, mencionó Prensa Libre, el 93,6% de los mayores de 15 años ya tienen la primera dosis, mientras que el 83,2% tiene dos, según el estudio. Guatemala y Sacatepéquez son los departamentos con mayor cobertura.



En el interior urbano el alcance disminuye, el 74,4% cuentan con una dosis, y el 68,8% ya tiene las dos. Pero el descenso es drástico al observar los datos en el área rural. La población con una dosis es el 24,8%, y con esquema completo es el 16,9%. Quiché, Sololá e Izabal están en la lista de los departamentos más rezagados y por debajo de ellos está Alta Verapaz.

A nivel nacional, uno de cada cinco guatemaltecos no confía en las vacunas contra la Covid-19. El escepticismo es producto de diferentes razones:

1. Las personas no creen que las vacunas son efectivas

El estudio de ProDatos revela que el 21,1% de las personas no creen que las vacunas son efectivas contra la enfermedad provocada por el virus, estableció Prensa Libre.



La situación se agrava en el área rural, donde el porcentaje de población que no cree en las vacunas asciende al 30,5%, el equivalente a tres de cada diez guatemaltecos. En el área metropolitana es el 14,8% de la población y en el interior urbano son 13,8%.



Al desglosarlo por estrato socioeconómico, el estudio revela que en el nivel alto y medio alto el porcentaje de población que no cree en las vacunas es del cero por ciento, mientras que en el nivel medio es de 13,1% y en el nivel popular del 24,7%.

2. La población reprueba la gestión de la pandemia por parte del presidente

Más de seis de cada diez guatemaltecos a nivel nacional creen que el presidente Alejandro Giammattei ha hecho un mal manejo de la pandemia de la Covid-19, indicó Prensa Libre.

Las encuestas de opinión revelaron que el 64,3% de la población guatemalteca está en desacuerdo en cómo el presidente Giammattei y su equipo han manejado la pandemia.

En el otro polo, las personas que creen que el gobierno hace una buena labor parecen ser la excepción, pues solo el 16,3% califica como “muy bien” la gestión de la crisis sanitaria por parte del presidente.

3. Desconfianza generalizada que hay hacia el gobierno

Otro problema que perjudica la credibilidad de las vacunas es la desconfianza generalizada que hay hacia el gobierno.



“La gente desconfía de todo lo que viene del gobierno. Piensan que, si algo viene de ahí, seguramente es de mala calidad. Hay una falta de confianza en las entidades públicas”, explica.

4.La falta de confianza hacia la vacuna es multicausal

Carmen Salguero, analista de temas de salud de Fundesa, explica que los alcaldes también tienen una gran responsabilidad para superar la desconfianza ciudadana. “Hay una gran responsabilidad de parte de los alcaldes y ellos pueden hacer mucho. Tienen capacidades para generar movilidad (de insumos)”.

5. Bajo nivel de escolaridad

“No se puede atribuir solo a una causa. Hay otros estudios donde se ha evaluado qué aspectos influyen en vacunación y hay varios. Primero, lo básico. Si tenemos una población con bajo nivel de escolaridad les va a ser más difícil comprender cómo funciona la vacuna y además hay falta de información adecuada”, dijo Aída Barrera, del Centro de Investigaciones de las Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos (Usac).

6. Reforzar las campañas informativas en idiomas mayas

Carmen Salguero, analista de temas de salud de Fundesa, explica que un factor a considerar es que las poblaciones que habitan en Guatemala son distintas y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha fallado en informar con pertinencia cultural.



“Guatemala tiene muchos mundos. El mundo rural de Guatemala es muy diverso. Hay un mundo rural indígena y otro mundo rural con menos presencia de población indígena, como Costa Sur y oriente.



El MSPAS ha admitido que no ha sido capaz de lanzar campañas con pertinencia cultural a través de los idiomas mayas y en los canales correctos, como la radio y el cable local. Las campañas se han concentrado en centros urbanos”, explica la entrevistada.

La mayoría simpatiza con la idea de una vacunación universal

No obstante que la mayoría simpatiza con la idea de una vacunación universal, poco más del 50% de los participantes en el estudio respondió que vacunarse no debería ser obligatorio.