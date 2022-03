Bonos Bitcoin: ¿El Salvador logrará recaudar US$1.000 millones?

Por E&N

El presidente del país, Nayib Bukele, espera recaudar al menos US$1.000 millones para pagar y refinanciar una deuda a punto de expirar. Financial Times abordó el tema de los Bonos Bitcoin en un reciente artículo, y retomó las palabras del expresidente del BCR Carlos Acevedo, quien asegura que "cualquiera que haga un análisis en frío simplemente comprará bitcoins directamente”, informó El Diario de Hoy.

El ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, anunció el pasado 4 de marzo que la emisión de bonos en la criptomoneda ocurriría en "los primeros 15 días de marzo".



La emisión de los “Bonos Volcán” servirá, dice el gobierno, para financiar el proyecto Bitcoin City, anunciado por Bukele en noviembre de 2021 durante el cierre del evento Bitcoin Week, que se llevó a cabo en el país.

Para FT, con inversores reacios a participar y el precio del bitcoin en caída libre, el éxito de este lanzamiento peligra. El plan que Bukele tenía para el bitcoin está cosechando resultados limitados. Primero, argumentó que la adopción de la criptomoneda permitiría a los trabajadores migrantes enviar dinero de forma más barata. Un mensaje que no parece haber convencido a la población salvadoreña en el extranjero, a juzgar por las cifras del mes de enero, cuando solo el 2% de las transferencias se realizaron mediante monederos digitales, según datos del Banco Central de El Salvador.





Los salvadoreños han mostrado recelos hacia el bitcoin desde que el presidente Nayib Bukele hizo público su plan para adoptarla como moneda de curso legal. Una encuesta realizada por la Universidad Centroamérica el pasado diciembre apunta a que el 70,1% de los salvadoreños confía poco o nada en el bitcoin, bien porque no saben cómo usarlo o por su volatilidad. Se trata del mismo porcentaje que se mostraba escéptico antes de su adopción. Según los encuestados, beneficia sobre todo a los extranjeros. En ese sentido, el gobierno salvadoreño estima que el 20% de las transacciones del sector turístico se realizaron en bitcoin.





La semana pasada, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador informó que sólo el 14% de sus miembros han hecho ventas en bitcoin. Solo empresas de turismo han tenido repunte de ventas por transacciones hechas con bitcoin, la gremial volvió a señalar que sería más beneficioso que hubiera educación de forma más transversal en las empresas antes de una implementación acelerada.



El Gobierno salvadoreño sigue sin revelar el coste real de las compras públicas de bitcoin, ni del desarrollo del ecosistema para respaldar la criptomoneda o la app del gobierno, Chivo.



Uno de los principales factores que podrían poner en peligro el éxito de la emisión de bonos respaldados por bitcoin es la propia cotización de la criptomoneda, dijo Financial Times. En la actualidad, el bitcoin está un 20% por debajo de su nivel que tenía el día antes de convertirse en moneda de curso legal en El Salvador. A lo que se suma la presión sobre las bolsas de criptodivisas a raíz de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.



El bono ofrecerá un dividendo anual del 6,5%, mucho menor que el rendimiento actual de los bonos soberanos de El Salvador, más el 50% de la ganancia del precio del bitcoin al cabo de cinco años. Su lanzamiento está previsto entre el 15 y el 20 de marzo. La empresa estatal de energía térmica La Geo será la encargada de su emisión, que se llevará a cabo a través de la plataforma comercial Bitfinex. Los estadounidenses no podrán comprar estos bonos al tener prohibido el acceso a esta plataforma. Se permitiría invertir en dólares, bitcoin y tether. Algunos inversores institucionales consultados por el Financial Times aseguran que observan el bono con interés aunque no van a participar. Según ellos, es más probable que los compradores sean criptoinversores minoristas.

Mientras tanto, el Bono Bitcoin, denominado como EBB1 (El Salvador Bitcoin Bound 1) todavía no ha salido al mercado.