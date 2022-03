EEUU elimina la norma que expulsaba a menores migrantes no acompañados

Por Europa Press



Así lo han anunciado en un comunicado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que han explicado que van a suprimir el Título 42 de dicha política, que permite rechazar a los menores migrantes en la frontera e impide que puedan solicitar asilo, lo que lleva a que sean expulsados del país.



La agencia ha determinado que "después de considerar las condiciones de salud pública actuales y los desarrollos recientes", que la expulsión de menores extranjeros no acompañados "no está justificada para proteger la salud pública".



"Debido a que no está justificado, y en reconocimiento de las vulnerabilidades únicas de los menores extranjeros no acompañados, los CDC rescinden de inmediato las Órdenes de los CDC en la medida en que se apliquen a ellos. Al tomar esta determinación, los CDC consideraron múltiples factores en su evaluación de salud pública", explica la agencia en el comunicado.



La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, se hará cargo de la tutela de los menores mientras los CDC "implementan las medidas adecuadas de mitigación de la COVID-19" a través de una sólida red de centros de atención que brindan pruebas.