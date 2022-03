EEUU veta compras de crudo ruso: nueva alza de precios

Por AFP



Los precios internacionales del petróleo se dispararon el martes, tras el anuncio de que Estados Unidos prohibirá las importaciones de energéticos procedentes de Rusia, y Reino Unido dijo que las eliminará gradualmente a lo largo del año.





Ante esta coyuntura, El WTI avanzó 3.60% a US$123,7 por barril y el Brent subió 4,92% a US$129,27. El presidente Joe Biden firmó una Orden Ejecutiva para prohibir la importación de petróleo, gas natural y carbón rusos. “Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptado en los puertos estadounidenses y con ello se asesta otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin”, dijo el Presidente.



La Casa Blanca detalló que EEUU importó en 2021 casi 700 mil barriles al día de petróleo crudo y productos refinados de Rusia, y la medida privará a ese país de miles de millones de dólares.



“Si bien, el precio del petróleo no reflejó la severidad que implica el embargo de Estados Unidos y de Reino Unido a los energéticos rusos, se espera que este pueda subir mucho más. De hecho, es probable que el precio del WTI se dirija hacia su máximo histórico de US$147,27 por barril y lo supere, dirigiéndose hacia los 170 dólares”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.



Analistas de Barclays señalaron que en el peor de los escenarios, si llegara a ocurrir una interrupción en la mayoría de los suministros marítimos rusos, el Brent podría superar el nivel de los 200 dólares el barril.



Por su parte, Rusia amenazó con tomar represalias contra las sanciones internacionales con un embargo a las exportaciones de gas. “Es absolutamente obvio que rechazar el petróleo ruso tendría consecuencias catastróficas para el mercado mundial. El aumento de los precios sería impredecible: más de 300 dólares por barril, si no más”, dijo el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak.



Otras materias primas también repuntaron ante el nerviosismo por el conflicto bélico en la región. El oro cerró con un precio de US$2.052,82 por onza y un alza de 2.73 por ciento, luego de alcanzar un máximo intradía de US$2.070,44 dólares por onza, un nivel no visto en 19 meses. .



Destacó el níquel, que repuntó 69.6 por ciento, para ubicarse en 81 mil 51.5 dólares la tonelada.

Guerra económica contra Rusia

El gobierno ruso denunció este miércoles la "guerra económica" que libra Estados Unidos en su contra, después de que Washington anunciara un embargo sobre las importaciones de petróleo y de gas rusos, entre otras sanciones.



"Estados Unidos ha declarado la guerra económica a Rusia y está librando esa guerra", dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, a los periodistas.



Numerosos países, entre ellos los occidentales, impusieron importantes sanciones económicas contra Rusia después de que iniciara la invasión de Ucrania hace casi dos semanas. El martes, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron un embargo sobre las importaciones de hidrocarburos rusos.



Europa, en cambio, se niega por el momento a decretar un embargo sobre estas importaciones rusas, que cubren el 40% de sus necesidades de gas natural y el 30% de petróleo. La lista de empresas occidentales que salen de Rusia también aumenta, lo que hace temer despidos masivos.