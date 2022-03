Cuatro encuestas colocan a Rodrigo Chaves a la cabeza de la intención de voto en Costa Rica  

Por El Mundo (Costa Rica) y BBC

El candidato presidencial de Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves Robles, aumentó la ventaja que mantiene sobre el liberacionista, José María Figueres Olsen, a cuatro semanas de la segunda ronda de las elecciones nacionales, según la última encuesta de opinión pública de OPol Consultores.

El sondeo fue realizado del 3 al 5 de marzo en todo el territorio nacional, con una muestra de 2400 personas entrevistadas cara a cara, para un margen de error de +/- 2%.

Según el estudio Chaves recibe el respaldo del 49,5% de los entrevistados, mientras Figueres obtiene el apoyo del 30,6%.

Se trata de la quinta encuesta de intención de voto que se da a conocer esta semana y que es coincidente con otros tres estudios.

Esto, porque el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Idespo de la Universidad Nacional y la empresa Enfoques le dieron una ventaja de hasta 13 puntos porcentuales al candidato de Progreso Social, mientras que solo Demoscopía reportó un empate técnico.

20% de indecisos

En la reciente encuesta un 19,9% indicaron que se mantienen indecisos. Este dato corresponde al segmento de la población que aseguró que votará el próximo 3 de abril.

Según el estudio un 75,8% de los entrevistados muestran algún grado de seguridad de participar en el proceso, mientras un 15,4% asegura que no votará y un 8,8% indicaron que no saben o no respondieron.

Quién es Chaves

Chaves, nacido en 1961, es el candidato presidencial con el perfil académico más alto: estudió en Estados Unidos, tiene un doctorado en Economía y recibió una beca de la Unversidad de Harvard para estudiar temas de pobreza en Asia.

Trabajó para el Banco Mundial (BM) durante casi 30 años, lo que lo llevó a realizar investigaciones en América Latina y el Caribe, Europa del Este y Asia, y por esto último terminó siendo nombrado director de la oficina del organismo en Indonesia.

Su trabajo en el BM terminó opacado por denuncias de dos trabajadoras que le atribuyeron "insinuaciones sexuales" y un "patrón de comportamiento inapropiado no deseado" entre los años 2008 y 2013, según se lee en la investigación del caso publicada por el mismo organismo.

El economista calificó los señalamientos de "chismes y mentiras" y negó durante la campaña que estas hubieran sido el motivo para que renunciar al cargo en el Banco.Sin embargo, dichas denuncias han sido un blanco de ataque de sus oponentes y de grupos de derechos civiles.

Al terminar su trabajo con el BM, Chaves regresó a Costa Rica, donde asumió por casi seis meses el Ministerio de Hacienda tras una oferta del presidente Alvarado en octubre de 2019.

Su paso por Hacienda, en sustitución de Rocío Aguilar Montoya, tenía como misión la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza y la eficiencia presupuestaria, además de reflotar la economía en medio de la pandemia por COVID-19. Pero las diferencias con el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada no se hicieron esperar.

Comenzaron con diversas declaraciones a la prensa sin autorización del Ejecutivo. Y la filtración de documentos con sus posturas oficiales llevaron a un súbito final su posición en el gobierno en mayo de 2020.

Tras eso se lanzó al ruedo político. En su agenda propone reordenar presupuesto público, aumentar las inversiones en energía verde y cambiar la flota vehicular del país, controlar gastos y una pensión mínima universal.