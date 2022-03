El barril de Brent cerca de los US$140, precio récord

Por AFP



Poco después de la apertura de las transacciones electrónicas en torno a las 23H00 GMT, el Brent para mayo, el contrato de referencia, subió a US$139,13, cerca del récord de 147,50 dólares alcanzado en julio de 2008. Hacia las 00H30 GMT, la cotización marcaba un alza de 9,02%, a US$128,77.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, el brent subió 33%. En la otra referencia del mercado, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para mayo trepó el domingo a US$130,50. Cerca de las 00H00 GMT mostraba un aumento de 8,18%, a 125,15 dólares.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, declaró el domingo que Estados Unidos y la Unión Europeo conversaban "muy activamente" sobre la posibilidad de prohibir las importaciones rusas de petróleo en respuesta a la invasión de Ucrania.



Aunque el petróleo ruso está por ahora exento de sanciones, se ha quedado prácticamente sin compradores. Shell fue uno de los únicos que se atrevió a hacerlo esta semana. "Dejen de comprar petróleo ruso", reclamó el domingo en la cadena CNN el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en reacción a la compra de 100.000 toneladas de petróleo ruso por parte de Shell.

JP Morgan prevé que barril de petróleo Brent llegue a US$185 por tensión en Ucrania

Aunque los US$120 son una barrera psicológica para el mercado, algunos expertos señalan que el precio del commodity puede llegar hasta a US$185 al final de este año.

Así lo proyecta JP Morgan, quien espera que se llegue a ese nivel si el suministro ruso de petróleo continúa interrumpido por las sanciones de occidente después de la invasión a Ucrania. De hecho, según la firma, cerca de 66% del petróleo ruso tiene problemas para encontrar compradores. “El precio del barril de Brent dependerá de hasta dónde llegue el conflicto bélico”, dijo Sharon Vargas, analista de renta variable.

Rusia tiene una posición importante en el mercado de energéticos, pues es el tercer mayor productor de petróleo a nivel global y el mayor exportador.

EMBARGO A LA ENERGÍA RUSA

En una entrevista con CNN, Blinken dejó claro que Estados Unidos se está planteando seriamente imponer una especie de embargo al petróleo y el gas ruso.



Explicó que ayer sábado habló por teléfono sobre ese tema con el presidente estadounidense, Joe Biden, y que Washington está actualmente en conversaciones con sus aliados. “Estamos ahora —detalló— hablando con nuestros aliados europeos para mirar de manera coordinada la posibilidad de prohibir la importación de petróleo ruso mientras nos aseguramos de que hay una oferta suficiente de petróleo en los mercados globales. Las conversaciones son muy activas”.



Prohibir las importaciones de petróleo privaría al Kremlin de una importante fuente de ingresos, pero podría perjudicar a la economía mundial al provocar una subida de precios de la energía, ya altos de por sí, por lo que los gobiernos occidentales se han resistido a adoptar esa medida por ahora.



Este mismo domingo, el precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó su máximo desde 2008, con un valor medio de 4,009 dólares el galón o 1,057 dólares el litro. En EE.UU., legisladores demócratas y republicanos han presionado en los últimos días a Biden para que Washington deje de comprar petróleo de Rusia.

LA UE EVITA COMPROMETERSE

La Unión Europea, sin embargo, ha evitado comprometerse con esa medida. En una entrevista con CNN, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, reiteró este domingo su deseo de que Europa deje de depender de Rusia, diversifique sus fuentes de energía y acelere su inversión en energías renovables.



No obstante, rechazó hacer comentarios sobre cualquier conversación con Washington acerca del petróleo ruso.



Preguntado en la cadena NBC sobre la posición de la UE, Blinken explicó que EE.UU. quiere seguir imponiendo sanciones a Rusia en coordinación con el club comunitario, pero no descartó actuar en solitario.



La UE tiene una gran dependencia de Rusia, ya que importa el 41 % del gas natural y el 27% del petróleo que consume de ese país, de acuerdo con Eurostat.



A diferencia de la Unión Europea, EE.UU. tiene capacidad para producir su propio gas y petróleo gracias a la fracturación hidráulica y otras formas de extracción, por lo que solo necesita importar de Rusia aproximadamente un 8 % del petróleo que consume, según la Administración estadounidense de Información Energética.





Blinken, que se encuentra de viaje en Europa y que justo ayer sábado estuvo en Polonia, dejó claro en la cadena NBC que enviar o no aviones a Ucrania es una “decisión soberana” de Polonia.



DOCUMENTAR CRÍMENES DE GUERRA



Por último, el tercer eje de acción de Occidente es la documentación de posibles crímenes de guerra perpetrados por Rusia contra civiles ucranianos.



En concreto, Blinken dijo este domingo que su Gobierno ha tenido acceso a información “creíble” sobre “ataques deliberados” contra civiles, que podrían ser crímenes de guerra, y explicó que EE.UU. está recopilando pruebas para entregarlas a las organizaciones encargadas de investigar esos delitos.



Por petición de casi 40 países, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ya abrió esta semana una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad.



Rusia invadió hace 11 días Ucrania y comenzó a bombardear las principales ciudades, provocando más de 2.000 civiles muertos, según las últimas cifras del Servicio Estatal de Emergencia ucraniano, y la huida de más un millón de personas, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).