OMS alerta sobre posible aumento de COVID-19 en Ucrania y confirma caída del 16% de contagios en el mundo  

Por E&N y Los Angeles Times

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles (02.03.2022), en un comunicado, que el bajo número de pruebas realizado en Ucrania, desde el comienzo del conflicto apuntan a la posibilidad de que haya una importante transmisión del COVID-19 sin detectar.

El director general de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que antes del inicio de la invasión en Ucrania, el país había experimentado un reciente aumento de casos de COVID-19.

Tras este dato, añadió que: “Junto con la baja cobertura de vacunación, esto aumenta el riesgo de que un gran número de personas desarrollen una enfermedad grave. La escasez crítica de oxígeno tendrá un impacto en la capacidad de tratar a los pacientes con COVID-19 y muchas otras enfermedades”.

Por otra parte Tedros junto con el director de emergencias de la Organización, Mike Ryan, indicaron la posibilidad de que los grandes desplazamientos de población contribuyan a un incremento de la transmisión de la enfermedad, una circunstancia que probablemente aumentará la presión de los sistemas sanitarios de las naciones vecinas a Ucrania.

“Cada vez que se altera a una sociedad de este modo y se pone a millones de personas en movimiento, las enfermedades infecciosas se aprovechan de ello. La gente está apiñada, estresada, no come, no duerme bien, es muy susceptible de sufrir, en primer lugar, una infección, y es más probable que la enfermedad se propague”, alertó e indicó la necesidad de expandir la vacunación de las personas que abandonan Ucrania hacia otros países.

Las últimas cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados reportan que unos 870,000 refugiados ya han salido del país, y se espera que ese número se incremente rápidamente.

Sin oxígeno

Tedros mencionó que al menos tres de las principales plantas proveedoras de oxígeno de Ucrania han cerrado, y que continúan buscando formas de conseguir oxígeno en los países vecinos y transportarlo de forma segura a donde se necesita.

El director de emergencias de la Organización, Mike Ryan, complementó la información y explicó que la semana pasada unas 2,000 personas necesitaban oxígeno por causas relacionadas con el coronavirus y que ese número aumentará con las intervenciones quirúrgicas u otras causas médicas.

“El oxígeno no sólo salva vidas para el COVID. El oxígeno salva vidas y punto. Lo necesitas cuando lo necesitas. No puedes esperar a mañana para tener oxígeno. No puedes esperar hasta la semana que viene. No se puede poner en una lista de espera. El oxígeno te salva la vida ahora y cuando lo necesitas, lo necesitas. Ucrania lo necesita”, detalló.

Tedros agregó que antes del inicio de la invasión a Ucrania, la OMS pudo distribuir suministros de emergencia en 23 hospitales, aunque reconoció que en estos momentos no tienen acceso a los suministros almacenados previamente en Kiev.

“Hay una necesidad urgente de establecer un corredor para garantizar que los trabajadores humanitarios y los suministros tengan un acceso seguro y continuo para llegar a las personas necesitadas”, solicitó.

Omicrón predomina

El número de nuevos casos de coronavirus reportados en todo el mundo cayó un 16% la última semana, completando un mes de descensos en las infecciones de COVID-19, según la OMS.

En su reporte semanal sobre la la pandemia la agencia de salud de Naciones Unidas señaló que los decesos bajaron un 10% y mantuvieron la tendencia a la baja observada por primera vez hace una semana.

La OMS dijo que hubo más de 10 millones de nuevos casos de la enfermedad y alrededor de 60,000 muertos en todo el mundo. La región del Pacífico occidental fue la única donde el virus aumentó su presencia, con un tercio más de contagios que en la semana previa.

Los fallecimientos se incrementaron un 22% en esta zona y en torno a un 4% en Oriente Medio, mientras bajaron en el resto del mundo.

Según la OMS, la variante ómicron sigue siendo la dominante en todo el mundo: de las secuenciaciones de virus compartidas con la mayor base de datos de acceso público del mundo, más del 99,5% correspondían a ómicron y apenas un 0,3% eran de delta.