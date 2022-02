Los ciberataques: la otra guerra que podría estallar entre EE.UU. y Rusia

Por Semana



Con la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció este viernes las medidas tomadas contra el gobierno ruso, añadiendo también al presidente Vladimir Putin y su canciller Serguéi Lavrov en la lista de responsables sancionados.



El enfrentamiento entre las dos potencias, Estados Unidos y Rusia, ha estado en dos campos de batalla: el diplomático y económico, pero entre los estadounidenses existe el miedo de que la ofensiva pase a los ciberataques, un lugar en donde los rusos han demostrado gran capacidad al dejar algunos daños en el pasado.



Según informó CNN el pasado martes, “un alto funcionario cibernético del FBI advirtió a las empresas y gobiernos locales de Estados Unidos que deberían estar atentos a posibles ataques de ransomware, solo días después de que varias agencias de EE. UU. emitieran una advertencia similar a los ejecutivos de los principales bancos de EE. UU.”.



Entre los precedentes de los ataques cibernéticos a la infraestructura de Estados Unidos se recuerdan: “el hackeo de SolarWinds que se infiltró en varias agencias gubernamentales en 2020, el ataque de ransomware que forzó el cierre de una de las tuberías de combustible más grandes de Estados Unidos durante varios días el año pasado y otro ataque a uno de los productores de carne más grandes del mundo, JBS”, señaló CNN.



Es importante entender que el ransomware es una clase de malware que representa un riesgo para los dispositivos. “Ransom”, es una palabra inglesa que significa “rescate”. El ransomware es un software extorsivo: su finalidad es impedirte usar el dispositivo hasta que se haya pagado un rescate”, según el portal de la firma Kaspersky.



Aunque estos ataques no están relacionados directamente con el gobierno ruso, las autoridades estadounidenses manejan la hipótesis de que los hacker tiene la “bendición” de Rusia. “No operan directamente para el gobierno ruso, pero operan bajo un conjunto de reglas que dice: ‘ustedes hacen lo que quieren... no apunten a las cosas rusas y no los molestaremos’”, afirmó Herb Lin, investigador principal de política y seguridad cibernética en el Centro para la Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford, en palabras recogidas por CNN.



Los bancos estarían en la mira de los cibertaques, así lo expresó George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike. “Hablé con muchos bancos recientemente, muchos altos ejecutivos, y están preocupados”, dijo Kurtz, quien lidera la firma de ciberseguridad que está enfocada en la nube, la cual trabaja con 14 de los 20 bancos más grandes de EE. UU., así lo destacó el portal de la CNBC.



“Están muy preocupados por lo que podría pasar aquí, y deberían estarlo”, sentenció Kurtz, pues los virus limpiadores están “diseñados para borrar básicamente un sistema. Cuando pensamos en la cibernética, no tiene límites para los daños colaterales”, advirtió el director ejecutivo de CrowdStrike en su diálogo con CNBC.



Funcionarios de Estados Unidos creen que agentes rusos estarían detrás de los ataques cibernéticos contra sitios web del gobierno ucraniano durante este mes, el más reciente el pasado miércoles, en el que fueron víctimas algunos bancos ucranianos.



Precisamente el pasado 16 de febrero, el Kremlin desmintió cualquier implicación en los ciberataques contra varias páginas en internet militares oficiales ucranianas y dos bancos públicos.



“Rusia no tiene nada que ver con ningún ciberataque”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, estimando que es “previsible que Ucrania siga acusando a Rusia de todo”.



Ucrania dijo el martes 15 de febrero que varias páginas web militares oficiales y de dos importantes bancos estatales fueron objeto de un ciberataque.



Kurtz explicó a CNBC que Estados unidos y Rusia tienen toda la capacidad para tener un enfrentamiento cibernético; y añadió que los gobiernos y las corporaciones “tienen que estar preparados” porque en la guerra moderna los ataques cibernéticos serán una poderosa arma.



El analista George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike, indicó que “los bancos, desde una perspectiva sectorial, han hecho un gran trabajo. Hay mucha regulación en torno a lo que hacen”, para destacar que las entidades bancarias tienen la infraestructura para defenderse ante los ataques. “Afortunadamente, tienen el dinero para implementar una tecnología de ciberseguridad madura”, señaló Kurtz.



Según el portal Vox, los ataques cibernéticos de Rusia a Ucrania han estado presentes durante varios años, pero la pregunta que se hacen los analistas es si estas agresiones también irán dirigidas a Estados Unidos.



“Si Rusia lleva a cabo ciberataques contra nuestras empresas, nuestras infraestructuras críticas, estamos preparados para responder”, afirmó el presidente Biden, quien destacó que su gobierno ha estado trabajando con el sector privado “durante meses para preparar los ciberataques rusos y las respuestas a los mismos”, en palabras que recogió el portal Vox.



Los expertos citados por el sitio web Vox destacan que EE. UU. está preparado ante la posibilidad de un ciberataque por parte de Rusia.



“En realidad, sería una sorpresa que las posturas defensivas de EE. UU. no estuvieran ya en marcha”, dijo Purandar Das, director general de Sotero, una empresa de software de seguridad de datos, en palabras recogidas por Vox. “Es muy probable que el gobierno haya desplegado sus mecanismos de defensa”.



Por su parte, George Perera, director asociado de derecho de la ciberseguridad en la Universidad de St. Thomas, afirmó que un eventual ataque de Rusia estaría dirigido a las infraestructuras críticas, lo que implica que “sería devastador” para la nación estadounidense si tienen éxito esta ofensiva.



“Potencialmente se podría perder el agua potable, la electricidad, los mercados financieros, por nombrar algunos”, explicó Perera, pero destacó que Estados Unidos tiene la capacidad para defenderse ante estas agresiones.



Josef Schroefl, subdirector de estrategia y defensa del Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas, comentó que Rusia “ha conseguido eludir gran parte de la responsabilidad de los ciberataques”, además destacó que en “la guerra convencional, la atribución suele ser sencilla”, pero identificar los autores de los ciberataques no es fácil, “es muy complejo, y puede llevar mucho tiempo y ser costoso”, advirtió Schroefl.



Otros analistas apuntan a que Rusia se puede inclinar por los ataques con información falsa para agredir a Estados Unidos en las redes sociales. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU., advirtió que esta es una posibilidad, en palabras citadas por Yahoo Finance; además, en Telegram ya se ha visto propaganda prorrusa en varios idiomas, incluso en inglés, advirtió el portal Fastcompany.



Es importante destacar que Telegram es la plataforma social más popular en Europa del Este, señaló el informe de Fastcompany.