Putin pone en alerta fuerzas nucleares como respuesta a las sanciones de Occidente

Por El Mundo



Vladimir Putin cree que las sanciones occidentales son "ilegítimas" y por eso ordenó poner "en estado de alerta" las fuerzas de disuasión de Rusia, que incluyen sus armas nucleares.



El líder ruso Putin se reunió con el ministro de defensa Serguei Shoigu y el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, en el Kremlin. Putin fue contundente: "Los países occidentales no solo están tomando medidas económicas hostiles contra nuestro país, sino que los líderes de los principales países de la OTAN están haciendo declaraciones agresivas sobre nosotros. Así que ordeno trasladar las fuerzas de disuasión de Rusia al modo de alerta máxima". "¡Sí!", respondieron Shoigu y Gerasimov.



Putin enfatizó que los países occidentales también están tomando medidas hostiles contra Rusia en la esfera económica: "Me refiero a sanciones ilegítimas, de las que todos son muy conscientes".



No tardó en llegar la respuesta de la Casa Blanca, que señaló que Putin "fabrica amenazas" al poner en alerta a su fuerza nuclear. "Este es un patrón del presidente Putin que hemos visto a lo largo de este conflicto: fabricar amenazas que no existen para justificar más agresiones", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena ABC al ser consultada sobre el anuncio de Moscú.



"Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable", declaró Jens Stoltenberg a la CNN.



El presidente de Ucrania confirmó que las delegaciones de Ucrania y Rusia se reunirán sin condiciones previas. Ucrania ha enviado a una delegación para negociar en la frontera ucraniano-bielorrusa, junto al río Pripiat, informó la oficina de Volodimir Zelenski. En la misma comunicación, se subraya que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko "ha asumido la responsabilidad de garantizar que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje, las conversaciones y el regreso de la delegación ucraniana" a Kiev.



El primer ministro israelí, Naftali Bennett, se ha ofrecido para mediar en el fin de las hostilidades en Ucrania durante una conversación telefónica con el presidente ruso.