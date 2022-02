¿Cuál es la respuesta de Centroamérica frente al ataque de Rusia a Ucrania?

Por E&N



El presidente Daniel Ortega fue incondicional al apoyar el ataque ruso. Aseguró que los habitantes del Donbás votarían por reunificar el territorio si fueran consultados.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que su país le expresaba "al pueblo de Rusia, al presidente (ruso, Vladimir) Putin, nuestra solidaridad y nuestro aliento en esta lucha que está librando el pueblo ruso por la paz", al dirigirse al presidente de la Duma (Cámara baja del Parlamento), Viacheslav Volodin, presente en Nicaragua tras visitar Cuba.

El presidente de la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, Vyacheslav Volodin, fue recibido hoy por el Parlamento de Nicaragua, en medio de las acciones militares rusas contra Ucrania.



“Estoy seguro que sí ahí lo someten a una elección o a un referéndum, como el que hicieron en Crimea, la gente va a votar por incluso anexarse a Rusia, que fue lo que hizo Crimea: regresó a la situación en la que se encontraba antes de la caída de la Unión Soviética”, aseveró el autócrata, según informaciones del diario nicaragüense ‘Confidencial’.

Así, hizo hincapié en que “lo que ha hecho (Putin) es reconocer a unas repúblicas que, en el momento del golpe de Estado en 2014, no reconocieron a los Gobiernos golpistas y ellos crearon ahí su Gobierno”, de forma que han “hecho la lucha”.

Para Ortega, las tropas ucranianas están buscando dominar a los separatistas y atacarlos, por lo que el reconocimiento por parte de Rusia “trae el respaldo militar para que esos Gobiernos tengan seguridad”.

Volodin afirmó este jueves en Managua que la población de Ucrania "no debe temer" a las operaciones militares rusas en su territorio y minimizó el impacto de las sanciones anunciadas por occidente. "La población de Ucrania no tiene que temer a la operación pacificadora, porque está dirigida para la desmilitarización solamente", aseguró Volodin durante una sesión especial ante el parlamento en Managua, donde este jueves llegó en visita oficial.



El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el inicio de una “operación militar especial” en Ucrania, prometiendo que intentará desmilitarizar pero no ocupar el país, dirigiéndose a su nación en un discurso televisado que fue transmitido justo antes de las 6:00 a. m., hora local.



Rusia invadió Ucrania la madrugada del jueves, en una ofensiva general con bombardeos aéreos e incursiones terrestres que en pocas horas se acercaron a Kiev y tomaron la siniestrada central nuclear de Chernobil, dejando decenas de muertos informó AFP. Volodin argumentó que "Ucrania debe convertirse en un estado independiente, democrático y pacífico y que tiene que liberarse de la ideología ultranacionalista".

"La decisión de nuestro presidente Vladimir Putin de llevar a cabo" acciones en Ucrania "tiene la intención de prevenir la catástrofe humanitaria y una guerra a gran escala", según Volodín, quien llego a Nicaragua procedente de Cuba al frente de una comitiva del gobierno ruso. Dijo que hace ocho años "los Estados Unidos ocuparon de hecho el territorio de Ucrania, los consejeros norteamericanos fueron nombrados en todas las instituciones del poder, y lo más peligroso es que Ucrania ha sido hinchada de armamentos". Putin dijo que la operación se enfocará en la “desmilitarización y desnazificación de Ucrania”, refiriéndose a la afirmación del Kremlin de que el ejército de Ucrania amenaza a Rusia y que está dirigido por neonazis.



Dijo que estaba actuando después de recibir una petición de ayuda de los líderes de los territorios separatistas, respaldados por Rusia, que se formaron en el este de Ucrania en 2014. Estados Unidos y sus aliados en Europa llevan semanas trabajando en una serie de medidas económicas para penalizar al círculo más cercano de Putin. Sin éxito alguno. Volodin arribó a Nicaragua una semana después de que el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, se reuniera con su antiguo aliado Ortega en Managua para abordar temas sobre cooperación económica y militar.



"Nicaragua es uno de los socios sólidos de Rusia y nuestros países fortalecen sus contactos a base al respeto mutuo", indicó Volodin, quien destacó el interés de Putin y Ortega de "ampliar la cooperación" bilateral en todas las esferas y de garantizar esos lazos también "por la vía legislativa".



Agradeció a Nicaragua por "apoyar la vuelta de Crimea a formar parte de Rusia" en 2014 y por el reconocimiento de la independencia de las regiones rebeldes de Georgia de Abjasia y Osetia del Sur en 2008. En 2017, Rusia inauguró en Nicaragua una estación del Sistema de Monitoreo Satelital Glonass, que suministra información para diversos servicios.

El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también autodenominado CEO de El Salvador, comentó el domingo en su cuenta de Twitter un artículo de la CNN en el que se afirma que comandantes rusos habrían recibido órdenes para proceder a lanzar un ataque contra Ucrania, según fuentes de la inteligencia estadounidense.





"¿Estos 'comandantes' reciben cuatro órdenes de ataque a la semana? La Administración Biden está perdiendo toda la credibilidad que le queda. Y sin embargo, una nueva supuesta orden que no se produjo. Extraña estrategia", declaró el mandatario.

Semanas atrás, Bukele señaló que la tensión que vive Europa por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se suma a las protestas por las restricciones sanitarias son eventos que se verían con otros ojos si sucediera en El Salvador. El mandatario salvadoreño advirtió que “la verdadera guerra no está en Ucrania, está en Canadá, Australia, Francia, Bruselas, Inglaterra, Alemania, Italia… Solo quieren que mires para otro lado”.



Sobre ataque militar ruso en las últimas horas, ni la Cancillería salvadoreña, ni el presidente Bukele han emitido ningún comunicado en contra o expresado rechazo.

Honduras

La Cancillería “expresa su profunda preocupación por la operación militar de Rusia en Ucrania, y llama a retornar el respeto a los principios del Derecho Internacional que son esencia de la convivencia pacífica entre los Estados, a la vez que manifiesta su rotundo rechazo al uso de la fuerza que provoque una escalada armada International generada por la situación en Ucrania. Honduras ratifica su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania”. Honduras condenó el uso de la fuerza y las acciones militares rusas. Cancillería hondureña recalcó que el diálogo debe ser la respuesta para salir de este conflicto.

Guatemala

Guatemala en un comunicado expresó "su profunda preocupación por la invasión de las fuerzas armadas" de Rusia "al territorio soberano de Ucrania, al sumarse "a la condena global por este acto injustificado que amenaza la vida de cientos de miles de personas".



Guatemala mantiene una relación de comercio exterior -exportaciones e importaciones- con Rusia y Ucrania, por lo que un conflicto armado podría interrumpir la cadena de suministros, aseguran representantes de sectores productivos y algunos analistas, informó Prensa Libre.



De acuerdo con las cifras oficiales, en 2021 Guatemala exportó bienes a Rusia por US$18.5 millones, pero importó US$239 millones, lo que significa que la balanza comercial favorece al país euroasiático.



Los tres principales productos que se importaron desde Rusia a Guatemala son acero y hierro por US$112 millones, abonos y fertilizantes por US$49.6 millones y productos farmacéuticos US$51.6 millones, que en conjunto suman US$214 millones (90% del total). En tanto que Guatemala despachó banano por US$7.3 millones; y café (US$3 millones) que son los bienes más significativos.



Para Ucrania, los datos indican que el año pasado las exportaciones se situaron en US$67.5 millones, y las importaciones en US$34 millones, lo cual significa que Guatemala vendió más de lo que le compró a ese país. El principal producto de despacho fue níquel por US$62 millones, mientras se adquirió hierro y acero por US$31 millones.

Costa Rica

El presidente Carlos Alvarado rechazó y condenó el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Hizo un llamado a la "paz, al diálogo, a las negociociones diplomáticas. Retomar la ruta de la paz protegerá la vida de miles de personas, crucialmente y además resguardará el futuro de la recuperción económica que tanto necesitamos los países afectados por el contexto actual".



La invasión de Rusia a Ucrania, iniciada este miércoles 23 de febrero, tuvo repercusiones inmediatas en los mercados internacionales, desde un incremento en el precio internacional del petróleo, caídas en las principales bolsas de países desarrollados, hasta altas dosis de incertidumbre económica que movieron a los inversionistas a refugiarse en instrumentos financieros más seguros, como el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y metales como el oro.



El conflicto bélico y los movimientos financieros que se deriven tendrían una repercusión en la economía costarricense, en especial por la influencia que tendría el incremento de los precios de los combustibles debido al alza la cotización de los futuros del barril del petróleo. El economista Olman Segura aseguró a La Nación que el conflicto impactará también en los costos de producción, en el precio de los fertilizantes y habrá un aumento en los precio. A nivel global, los precios de la producción agrícola subirán. Ucrania y Rusia exportan el 25% del trigo a nivel mundial y del 13% del maíz a nivel mundial. Eso impacta en toda la cadena de productos del trigo y el maíz, así como el pollo, el cerdo, huevos y más.

Panamá

El Ministerio de Exteriores panameño, en un comunicado, lamentó los acontecimientos recientes en Ucrania y pidió que todos los esfuerzos "se dirijan para evitar la pérdida de vidas".



"Panamá, como país que aboga por el diálogo y el derecho internacional, insta a retomar las vías de la negociación y la diplomacia que renueven la esperanza de paz, seguridad y estabilidad. Por otra parte, hacemos un llamado al respeto de la soberanía, la independencia política e integridad territorial de Ucrania con fundamento en el derecho internacional".