La inflación, otra de las consecuencias de la invasión a Ucrania

Por Expansión



La incursión rusa en Ucrania es una mala noticia para la inflación.



Con el valor del petróleo en máximos de ocho años y la amenaza de más interrupciones a las cadenas de suministro globales, una escalada en los precios de las economías, incluida la mexicana, es una amenaza creciente.



El barril de Brent, una referencia internacional de petróleo, superó los US$103. En tanto, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) llegaron a más de US$97 por barril, según datos de Bloomberg.



El petróleo y sus derivados son clave para el resto de los precios en una economía y, por ello, se anticipa un crecimiento en ellos en el corto plazo.

México despliega medidas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que la situación en Ucrania ya deja efectos en los precios de los energéticos como el gas y la gasolina, por lo que ya se implementan y se implementarán acciones para que no suban los precios de estos y la energía eléctrica por arriba de la inflación.



“Sube el precio del gas, vamos a echar andar todas las plantas de generación eléctrica que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Vamos a echar andar toda la capacidad de las hidroeléctricas y otras medidas para que no haya apagones, no aumente el precio”, dijo en conferencia de prensa matutina.



En el caso de las gasolinas, explicó que hay un subsidio, para que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, los incrementos no se trasladen a los precios finales que pagan los consumidores.



“Estamos preparados con ese propósito, vamos a estar pendientes, afortunadamente, desde ayer, que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad, nerviosismo en los mercados, por la situación en Ucrania, se apreciaba bien el peso, estaba en 20.29 pesos por dólar, esto significa que no ha habido devaluación, es un hecho histórico”, dijo.

Perspectivas

Una encuesta de Bloomberg a economistas especializados muestra que estos anticipan que el índice de precios en gasto de consumo personal de Estados Unidos, que no considera alimentos y precios energéticos por su volatilidad, podría incrementar medio punto porcentual para llegar a un crecimiento de 5.2% en los últimos 12 meses, una cifra no vista desde 1983.



Además, la capacidad reducida de producción en el mercado energético, producto de los efectos duraderos de la pandemia, podría llevar al Brent a 125 dólares por barril, de acuerdo con una estimación del banco de inversión JP Morgan.



La inflación en Estados Unidos actualmente se sitúa en 7.5% y en México supera también el 7%. Esos niveles anticipan una continuación del ciclo alcista en las tasas de interés de referencia en ambos países.