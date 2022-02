Guatemala en ruta para ser el país de mayor recuperación económica en Centroamérica

Por Christa Bollman, E&N



Guatemala está en la ruta para pasar de ser el país de mayor recuperación económica en Centroamérica, en 2020, después de la etapa más difícil de restricciones, a uno que abre el camino hacia la estabilidad en 2022. En 2021, el PIB creció en un 7,5%.

"Fue un año excepcional", dice Hugo Maul, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), en su balance para Guatemala 2021. “Los indicadores macroeconómicos que el país alcanzó a finales del año no se veían todos juntos durante un mismo año en mucho tiempo”, valora. De la combinación de resultados del año pasado -y las proyecciones 2022- estima que el PIB puede crecer a un nivel similar al que habría tenido antes de la pandemia.

Recuerda que en 2020 los sectores más afectados fueron los de servicios como hotelería, turismo, alimentos, bebidas, transporte, entretenimiento. “En 2021, los sectores recuperaron su dinamismo con excepción del turismo, pero después de un impacto muy negativo. ‘La vuelta a la normalidad’ permitió que muchos sectores pudieran operar para alcanzar una recuperación transversal. Se espera que continúen en 2022”, añade.

El Ministerio de Economía, al tercer trimestre de 2021, estima que la actividad económica registró un crecimiento de 8,6 %. En el cuarto trimestre el comportamiento de los principales indicadores de corto plazo como el Índice Mensual de Actividad Económica, el ingreso de divisas por remesas familiares, el Índice de Confianza de Actividad Económica y comercio exterior, entre otros, siguió positivo.

En tanto, el Banco de Guatemala (Banguat) estima que el ritmo inflacionario a diciembre 2021 fue de 3,07%, dentro de la meta de inflación establecida por la Junta Monetaria (4,0 % +/- 1 punto porcentual). El comportamiento de la inflación sigue influyendo de manera importante por el incremento de los precios en dos divisiones de gasto que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC): transporte y vivienda, que incluye rubros como agua, electricidad, gas y otros combustibles, afectados por choques externos.

A criterio de Maul, los indicadores de inflación en 2021 fueron buenos, pero eso no quiere decir que 2022 vaya a ser un año de precios estables. “Las proyecciones de aumento del precio del petróleo, que originalmente se vieron como transitorios en 2021, ahora parecen permanentes. Pueden tener un impacto en la estructura de precios y encarecer los costos de operación de las empresas, incidir en la inflación y ser un condicionante negativo para la economía en 2022”, valora.

Según los analistas Guatemala muestra un crecimiento en “V amplio”. Las autoridades reconocen que la recuperación es el resultado de un sector productivo resiliente; mientras que el sector privado considera positivas las medidas implementadas por el gobierno para contrarrestar los impactos del COVID-19. En 2022, el Banguat proyecta que el PIB crezca entre el 4,5% y 5,5 %. Entre los analistas la esperanza es quedar más cerca del porcentaje más alto, sobre todo por la estabilidad macroeconómica del país.

La estrategia conjunta en la que participan el Ministerio de Economía, el sector privado y consultores internacionales, entre otras organizaciones, incluida la Embajada de Estados Unidos, es una hoja de ruta que está dando buenos resultados.

“La independencia de la política monetaria, cambiaria y crediticia del Banguat y la Junta Monetaria, envidiada por muchos, es un activo que Guatemala no debería de perder”, dice Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Sostiene es importante recordarlo y no darlo por sentado. También remarca no olvidar que Guatemala debe seguir avanzando en la agenda social, en áreas clave como salud, educación y formación técnica. Otros factores que inciden en la desnutrición crónica, por ejemplo, siguen vigentes. Maul también destaca la fuerte recuperación de la economía y del peso en esta tendencia de remesas y exportaciones.

“Las remesas han mostrado un nivel de resiliencia importante, porque, después de una pequeña caída, se recuperaron y han venido aumentando a niveles nunca antes vistos”, dice. En tanto, reconoce que las exportaciones han tenido un aumento importante, apoyadas por el alza de precios en los mercados internacionales, aunque también hubo mayor volumen de ventas. “Lo anterior se explica por la relación directa con la recuperación de la economía en Norteamérica y los programas de apoyo fiscal y monetario de EE.UU.”. Según el Ministerio de Economía, las exportaciones crecieron un 22% y el reto es aprovechar los mercados existentes y buscar nuevos, como Ecuador, Israel, Emiratos Árabes y Corea del Sur.

ESTRATEGIA PARA AVANZAR

Además de la recuperación, Guatemala apunta hacia una transformación económica, tan elemental como el abecedario, dice Antonio Malouf, ministro de Economía. “Los números son buenos, pero deben de mantenerse en el tiempo. De ahí la importancia de la ‘A’, de atracción de inversiones; ‘B’, de búsqueda de nuevos mercados para fomentar la ‘C’ del comercio y del crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. A estas tres se suma la ‘D’ de digitalización.

En los cuatro ámbitos, el Ministerio destaca algunos hitos como haber superado la meta de atracción de inversiones y rebasar los US$1.200 millones, sumados a los US$3.000 millones en el sector de telecomunicaciones, por el acuerdo de Millicom que afianzó el control de Tigo Guatemala, el cual dijo “implica un potencial para generar 18.000 empleos”.



En los últimos seis meses, el Consejo de Ministros de Integración Económica –presidido por Guatemala– tuvo avances significativos en la creación de una plataforma digital del comercio regional. Se realizó el estudio de despacho regional que permitirá aumentar la competitividad mediante la reducción de costos, tiempos y tarifas. Es clave también el “Proceso de Integración Profunda entre Guatemala y Honduras”, al que se espera se integre El Salvador, para crear un territorio aduanero común por el que circulará más del 60 % del comercio de Centroamérica.

Exportadores van por más en 2022

Amador Carballido, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), destaca que que si bien hubo muchas industrias retraídas en 2020, la caída de las exportaciones no fue tan fuerte como se esperaba, debido a la composición de las exportaciones guatemaltecas, muy relacio- nadas con alimentos.

“El crecimiento de ese año estuvo cerca del 1 %. La recuperación, sumada a los incentivos de las distintas economías mundiales, aumentaron la capacidad de compra y eso nos trajo mucho beneficio”, apunta. En 2021, el crecimiento de las exportaciones partió de una base positiva, “con una recuperación económica mundial que lanzó los números muy por encima de lo previsto , y muy pocos sectores quedaron sin crecer”. Añade que agricultura, alimentos procesados y vestuario y textiles, seguidos de café, azúcar, cardamomo y banano, tuvieron recuperaciones espectaculares, no solo en volumen sino en precios, a los que le siguieron el sector de madera y productos hechos a mano, los que buscan seguir en alza y sortear los problemas de la cadena logística.