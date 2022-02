Tesla tomó el lugar de Meta en grupo de las 10 compañías con más valor de mercado

Por Bloomberg



Meta Platforms Inc. salió de la lista de las 10 compañías más grandes del mundo por valor de mercado, después de tener su peor caída mensual de acciones.

Otrora la sexta empresa más grande del mundo con una valoración de más de US$1 billón, la matriz de Facebook cerró este jueves con un valor de US$565.000 millones, lo que la colocó en el undécimo lugar detrás de Tencent Holdings Ltd., según datos recopilados por Bloomberg.

Meta Platforms, que cambió su nombre de Facebook el año pasado como parte del plan del director ejecutivo, Mark Zuckerberg, de renovar el enfoque de la compañía a experiencias digitales inmersivas, ha visto reducir su valor de mercado en más de US$500.000 millones desde un pico de septiembre. La acción extendió las pérdidas el jueves a raíz del informe de ganancias de hace dos semanas en el que la compañía reveló un crecimiento de usuarios estancado. Hasta ahora, la acción ha retrocedido 46% desde el récord del año pasado.

Tesla Inc., con un valor de mercado de US$906.000 millones, tomó el lugar de Meta como la sexta compañía más grande detrás del gigante del comercio electrónico, Amazon.com Inc. Por su parte, Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett sigue al fabricante de vehículos eléctricos con US$700.000 millones, seguido por el fabricante de chips Nvidia Corp. con US$613.000 millones. El valor eliminado por la liquidación de las acciones de Meta supera las capitalizaciones de mercado de todas menos ocho empresas en el índice S&P 500.