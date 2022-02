Senadores de EEUU piden investigar riesgos del bitcoin en El Salvador

Por El Mundo

Los senadores estadounidenses Jim Risch, Bod Menéndez y Bill Cassidy presentaron una propuesta de legislación para que el Departamento de Estado elabore un informe sobre la adopción del bitcoin en El Salvador y un plan de potenciales riesgos para el sistema financiero de Estados Unidos.

La propuesta, denominada Responsabilidad de las criptomonedas en El Salvador (ACES, en inglés), contempla que la Secretaría de Estado en coordinación con las agencias elaboren un informe sobre la decisión del Gobierno salvadoreño de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. El resultado de esa investigación debe entregarse a las comisiones del Senado.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país en adoptar el bitcoin como una moneda de curso legal, con igual poder legal de ser ofrecida y aceptada para cualquier operación como el dólar.

El senador Risch señaló que la criptomoneda tiene el potencial de debilitar la política de sanciones de Estados Unidos, “empoderando a actores malignos como China y organizaciones criminales organizadas”.

"Nuestra legislación bipartidista busca una mayor claridad sobre la política de El Salvador y requiere que la administración mitigue el riesgo potencial para el sistema financiero de los Estados Unidos”, mencionó Jim Risch, Senador de Estados Unidos.

Mientras tanto, el senador Cassidy señaló que al adoptar el bitcoin en El Salvador se “abre la puerta a los cárteles de lavado de dinero y socava los intereses estadounidenses”.

El presidente Nayib Bukele reaccionó a esta propuesta diciendo “Ok, boomers”, una expresión burlesca para referirse a las personas mayores.

El mandatario agregó: “Tienen cero jurisdicciones sobre una nación soberana e independiente. No somos su colonia, patio trasero o delantero. Manténganse al margen de nuestros asuntos internos. No traten de controlar algo que no pueden controlar”.

¿Qué piden investigar?

Los senadores piden un análisis de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la gobernabilidad democrática en El Salvador.

Además, piden al Departamento de Estado elaborar un plan para mitigar los riesgos potenciales para el sistema financiero estadounidense.

“La adopción de bitcoin por parte de El Salvador como moneda de curso legal plantea preocupaciones importantes sobre la estabilidad económica y la integridad financiera de un socio comercial vulnerable de Estados Unidos en Centroamérica”, agregó Risch, también miembro de alto rango y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

De igual manera, los senadores piden analizar la relación económica y comercial bilateral entre la economía salvadoreña con Estados Unidos, así como el potencial de una reducción en el uso del dólar estadounidense por parte de El Salvador.

Piden también revisar marcos de sanciones existentes en Estados Unidos y el potencial de utilizar la criptomoneda para eludir sanciones. En la investigación además se debe evaluar la estabilidad macroeconómica y finanzas del país, así como el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.