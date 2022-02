Por qué una invasión rusa de Ucrania también perjudicaría a EEUU

Por CNN



Si el presidente Vladimir Putin ordena que sus tanques entren en el más pequeño vecino democrático de Rusia, enviaría ondas de choque en todo el mundo y desencadenaría una de las peores y más peligrosas crisis de seguridad nacional desde la Guerra Fría.



Y si bien no es su intención principal, Putin causaría un daño significativo al prestigio de Biden e infligiría consecuencias en tiempo real a los estadounidenses en un año de elecciones intermedias ya de por sí tenso, incluso con probables nuevos aumentos en los precios de la gasolina que ya están en alza y que a menudo actúan como un índice de ira de los votantes y percepciones sobre la economía.



El asesor de seguridad nacional del presidente, Jake Sullivan, resumió el domingo un fin de semana en el que el tono de los gobiernos occidentales advirtiendo sobre una posible invasión se volvió más alarmante, lo que exacerbó la sensación de que la acumulación de tropas rusas de semanas en torno a Ucrania podría estar llegando a un momento decisivo.





“La forma en que han construido sus fuerzas, la forma en que han maniobrado las cosas en su lugar, hace que sea una clara posibilidad de que haya una gran acción militar muy pronto”, dijo Sullivan a Jake Tapper en “State of the Union” de CNN.



Evocando un escenario aterrador de conflicto masivo en Europa, Sullivan advirtió que una invasión probablemente comenzaría con un bombardeo prolongado de misiles y ataques con bombas que podrían causar importantes bajas civiles.



"Si Rusia avanza, defenderemos el territorio de la OTAN, impondremos costes a Rusia y nos aseguraremos de que salgamos de esto como Occidente más fuertes, más decididos, más determinados de lo que hemos sido en 30 años, y que Rusia finalmente sufra un costo estratégico significativo por la acción militar", dijo Sullivan a Tapper.



El portavoz del Pentágono, John Kirby, agregó a la impresión de que esta podría ser una semana fatídica, y dijo el domingo en Fox que Estados Unidos tenía buenas fuentes de inteligencia que apuntaban a una "oportunidad crescendo para el Sr. Putin".

Retroceso interno

Estados Unidos no enviará tropas a Ucrania para defenderla. La antigua república federada soviética no es miembro de la OTAN, la alianza que ha defendido al mundo occidental desde poco después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es poco probable que haya un conflicto directo entre soldados rusos y estadounidenses. Sin embargo, Biden ordenó a varios miles de soldados que se dirigieran a los estados de la OTAN para disuadir cualquier aventurerismo ruso --incluidos Rumania y Polonia, dos países que alguna vez estuvieron detrás de la Cortina de Hierro pero ahora son miembros de la alianza-- para gran furia de Putin.

Una invasión rusa de Ucrania aplastaría los principios democráticos y la idea de que las personas pueden elegir a sus líderes por sí mismas, principios sobre los que Estados Unidos ha construido décadas de política exterior. Podría animar a China a tomar medidas contra la isla democrática de Taiwán, que considera territorio chino, en un conflicto que es mucho más probable que lleve a Estados Unidos a una guerra importante que una invasión de Ucrania.

Pero más inmediatamente, una invasión rusa podría tener un revés interno significativo dentro de Estados Unidos de una manera que impondría más dolor económico y, en última instancia, perjudicaría las perspectivas de Biden y sus demócratas en las elecciones de noviembre.

El presidente prometió el domingo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Estados Unidos impondría medidas que castigarían "rápida y decisivamente" a Rusia. Esta respuesta transformaría la política exterior estadounidense y agregaría otra crisis al plato repleto de Biden.

Por primera vez en 30 años, Estados Unidos y Rusia, los dos países con los arsenales nucleares más grandes, estarían enzarzados en un enfrentamiento directo. Las tensiones podrían aumentar aún más si Estados Unidos vuelve al negocio de abatir rusos. Ha habido llamados en el Congreso para una insurgencia financiada por Estados Unidos en Ucrania para reflejar la dirigida por Washington que ayudó a expulsar a Moscú de Afganistán en la década de 1980 y aceleró la caída de la Unión Soviética. Rusia respondería a tal campaña, y tiene la capacidad de perturbar los objetivos y la diplomacia de EE.UU. en todo el mundo, incluso en cuestiones vitales como los desafíos nucleares planteados por Irán y Corea del Norte, que tienen el potencial de causar pronto una amenaza directa a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Una invasión rusa de Ucrania también podría hacer que los precios del petróleo se disparen y se traduzcan en un dolor directo para los conductores estadounidenses. Los altos precios de la gasolina, actualmente con un promedio de US$3,48 según la Asociación Estadounidense del Automóvil, han sido un factor que contribuyó a la caída de la popularidad de Biden. El presidente no puede permitirse una crisis con el potencial de empujarlos aún más arriba solo unos días después de que los datos clave del jueves mostraran que la inflación aumentó un 7,5%, en las peores cifras desde 1982.

Que Rusia invada también podría hacer que las acciones caigan de tal manera que afectarían las percepciones de los votantes sobre la seguridad económica y la prosperidad, profundizando las preocupaciones que afectarían aún más las esperanzas demócratas de evitar una derrota en una elección que podría entregar la Cámara de Representantes y el Senado a los republicanos. Luego, hay una reacción psicológica y política que Biden podría enfrentar con un electorado ya descontento si una invasión rusa de Ucrania se suma a la impresión de un mundo fuera de control de manera que él y EE.UU. se vean superados.



Los republicanos ya han intentado pintar a Biden como débil y dar la impresión de que los sólidos esfuerzos de EE.UU. para convencer a Putin de que no invada --incluida la preparación de las sanciones más dolorosas que Washington y Occidente hayan impuesto a Moscú-- no han logrado influir en el líder ruso. El expresidente Donald Trump ha presentado un argumento que resultará familiar si se produce una invasión. El sábado afirmó en una entrevista con Fox que Putin se había animado a desafiar a Estados Unidos debido a la caótica evacuación de Afganistán por parte del equipo de Biden.



"Cuando vieron todo eso, creo que se envalentonaron", dijo Trump. El expresidente también afirmó que habría impedido que Putin tomara esa posición y agregó: "Lo conozco muy bien, me llevo muy bien con él. Nos respetábamos". Trump afirmó que ninguna administración había sido más dura con Rusia que la que él encabezó. Si bien su administración tenía una política sólida hacia Moscú --incluido el envío de armas a Ucrania-- Trump a menudo parecía estar siguiendo su enfoque personal, que implicaba servilismo frente a Putin y adoptar el punto de vista del líder ruso sobre cuestiones clave, incluido que Putin negara haber interferido en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.



Una segunda presidencia de Trump generaría preguntas reales sobre el futuro de la OTAN que nuevamente jugarían en el objetivo de Putin de dividir o incluso destruir la alianza. The New York Times informó, por ejemplo, en 2019 que Trump había hablado en privado sobre retirarse de la organización que criticaba con frecuencia, una medida que, de llevarse a cabo, representaría una gran victoria para Rusia. Cualquier acción en Ucrania que perjudique a Biden podría ayudar a Trump y su campaña en espera, un factor que podría influir en los cálculos de un líder ruso que ya ha interferido en las elecciones estadounidenses con el objetivo de ayudar al presidente número 45.

Una presidencia de Biden que ya está en problemas

Los comentarios de Trump durante el fin de semana tenían la clara intención de ser una señal para los republicanos de cómo perseguir a Biden en caso de que se produjera una invasión rusa. El Partido Republicano ha pasado meses construyendo un mensaje electoral de mitad de período centrado en la idea de que Biden es débil e incompetente y que el mundo ha perdido el respeto por Estados Unidos con la partida del hombre fuerte Trump.



Biden transmitió una advertencia directa a Putin sobre las acciones de Estados Unidos --incluidas las sanciones que podrían paralizar la economía rusa si se lleva a cabo una invasión-- en una llamada telefónica el sábado. Pero sus frecuentes contactos con el líder ruso corren el riesgo de dejarlo expuesto a acusaciones de apaciguamiento si Putin ignora las advertencias de Estados Unidos y marcha hacia Ucrania de todos modos.



Los líderes republicanos también quieren enfatizar los altos precios de la gasolina y los productos básicos, en su mayoría provocados por la pandemia, para retratar la gestión económica de Biden como un desastre a pesar de algunas de las cifras de empleo más sólidas en décadas. Muchos de los eventos en cascada que resultarían de una invasión rusa de Ucrania podrían jugar a su favor.



La presidencia de Biden ya está tambaleante. Su índice de aprobación cayó al 41% en una nueva encuesta de CNN/SSRS publicada la semana pasada, y una invasión rusa de Ucrania profundizaría la sensación de crisis que ya está sacudiendo a la Casa Blanca. La historia sugiere que los presidentes en tantos problemas sufren dolorosas derrotas en las elecciones intermedias en su primer mandato. La encuesta de CNN, realizada en enero y febrero, encontró que solo el 45% de los votantes demócratas y de tendencia demócrata quieren que el partido vuelva a postular a Biden en 2024, mientras que el 51% prefiere un candidato diferente. Sin embargo, no hubo mejores noticias para Trump, ya que el 50% de los votantes republicanos y de tendencia republicana quieren que el Partido Republicano lo postule nuevamente y el 49% desea un candidato alternativo. Es poco probable que Biden obtenga mucho crédito de los votantes por lo que, a pesar de algunos errores retóricos, ha sido un esfuerzo multifacético y exitoso para unir a los aliados de Estados Unidos en la OTAN y construir un conjunto de consecuencias punitivas para Moscú si invade Ucrania.



Cualquier decisión de Putin de detenerse al borde de una invasión y retirar sus fuerzas le permitiría al presidente estadounidense argumentar en el período previo a las elecciones intermedias que su fuerza y habilidad política hicieron que Rusia retrocediera. Pero es poco probable que el líder ruso reduzca la presión sobre Ucrania, incluso si no monta una invasión completa, y sin duda planea ser un dolor de cabeza constante para Estados Unidos y Biden.