Costa Rica: Sondeo muestra que Rodrigo Chaves obtendría el 49% de los votos en los próximos comicios y José María Figueres el 33%

La República

Si las elecciones nacionales en segunda ronda fueran este domingo (13.02.2022) en Costa Rica, el nuevo presidente de Costa Rica sería Rodrigo Chaves, candidato de Progreso Social Democrático, según la empresa Opol Consultores.

En su primera medición para el desempate electoral, Opol le da a Chaves un respaldo de 49% de los votantes, frente a su rival José María Figueres del PLN, quien obtendría el 33% de los votos. En ambos casos, se trata de datos obtenidos entre los electores decididos a votar.

La medición, que tiene un margen de error de 2.4%, también establece un 17% de costarricenses que quiere votar, pero que tiene dudas de apoyar a Figueres o a Chaves.

La primera encuesta para la segunda ronda electoral se hizo entre el 8 y el 11 de febrero y establece que solo el 53% de los electores con posibilidades de votar, de los 3,5 millones de electores, iría a las urnas.

Esto implica un abstencionismo más alto en relación con la primera ronda, ya que un 44% de costarricenses está decidido a no ejercer su voto. El restante 2.4% no sabe o no responde.

A pesar de que tienen muchas coincidencias en posiciones clave, Rodrigo Chaves, aspirante de Progreso Social Democrático y José María Figueres del PLN, tienen marcadas diferencias en una serie de tópicos puntuales de cara a la segunda ronda.

Por ejemplo, Chaves sí estaría dispuesto a romper el monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), despedir funcionarios que no se requieran, explorar el uso del gas y validar la marihuana recreativa, mientras que Figueres no está de acuerdo en ninguno de esos temas.

“No se justifica que para bombear gasolina tengamos más de 1,700 empleados, además de una convención colectiva leonina. Hay que poner a Recope a producir como Dios manda, con márgenes más razonables al valor agregado que le da la institución a la sociedad y si eso pasa al final del día por levantar el monopolio, entonces se hará. (…) En cuanto al gas, se trata de una pregunta técnica. No veo una contradicción entre el ambiente y el manejo racional de los recursos naturales. Noruega lo ha hecho y lo ha hecho súper bien”, ha expuesto Chaves.

Planteamientos

Por otra parte, Figueres planea utilizar las pensiones complementarias para impulsar la obra pública, además de poner a competir al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la licitación de grandes proyectos de infraestructura. En estos dos casos, Chaves está completamente en contra.

“Tomando en consideración la cantidad de infraestructura que estaríamos haciendo y la capacidad y experiencia del ICE y su talento humano, pienso que sí podría construir obra pública, pero que compita en igualdad de condiciones con el mercado (…) Es una posibilidad que se metan en esa tarea, siempre y cuando todo sea transparente y no haya subsidios cruzados”, ha indicado Figueres.

En relación con el despido de personal del sector público, Figueres ha manifestado en varias ocasiones que no es el momento de llegar al gobierno para despedir gente, ya que actualmente hay más de 350 mil personas sin empleo.

Las similitudes

En cuanto a la agenda que comparten los candidatos, destaca el hecho de que ninguno de ellos está proclive a cambiar la legislación en torno al aborto, por lo que no se avanzaría en cuanto a la interrupción del embarazo en casos de violación, ni el aborto libre.

Asimismo, ambos se oponen a nuevos impuestos por la complicada situación de la economía, planean renegociar con el Fondo Monetario Internacional y anuncian una lucha sin cuartel contra la evasión.

Por otra parte, están en contra de la explotación del petróleo, a favor de la minería y en contra del Acuerdo de Escazú.