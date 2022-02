6 carreras universitarias que más están buscando las empresas

Por El Economista



La digitalización de la economía está generando cambios en el panorama laboral en el corto plazo. A medida que las empresas adoptan tecnología y automatizan procesos, nuevos roles se van creando.



Este crecimiento acelerado de la oferta laboral para carreras vinculadas con la tecnología abre una puerta de oportunidades para las personas y también viene acompañado de grandes desafíos para la atracción de talento.



“Actualmente, el mercado laboral mexicano enfrenta una paradoja similar a la que experimentan otros países: existe una enorme demanda de profesionales con competencias tecnológicas, pero no hay suficientes candidatos disponibles para atenderla”, afirma Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).



Las estimaciones de EY indican que en los próximos cinco años desaparecerán alrededor de 6 millones de empleos repetitivos y se crearán 7 millones de posiciones relacionadas con ingeniería de datos, automatización e inteligencia artificial.



En el mercado actual, las empresas ya buscan talento con conocimientos de estadística, análisis técnico y comunicación; análisis de datos, desarrollo de negocios, informática, machine learning, big data y lenguaje de programación. En ese sentido, la Amedirh estima que las carreras que tendrán mayor demanda serán las centradas en:



1. Ingeniería informática

2. Ciencia de datos

3. Inteligencia artificial

4. Aprendizaje automático

5. Estrategia y marketing digital

6. Automatización de proyectos



En México, el 48% de las grandes empresas aceleró su digitalización, según el estudio Stack It Up de la firma Experis LATAM. El informe prevé que para el 2025 la demanda de talento incluirá aún más habilidades blandas, como la resolución de problemas complejos y la gestión de proyectos y personas.



“Hay una mayor demanda de talento con habilidades tanto técnicas como funcionales, mientras sigue habiendo una gran escasez de personal calificado para trabajar en la nube, ciberseguridad, ingeniería de sistemas y de software, desarrollo de software, por ejemplo”, afirma Guillermo Gabilondo, director de Experis LATAM.



De acuerdo con el estudio antes mencionado, entre los perfiles profesionales que están teniendo mayor auge gracias a esta aceleración tecnológica destacan: especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático; analista científico de datos, especialista en big data, analista en seguridad de información y gerente de proyectos.



“Si bien hay un claro dominio de los perfiles tecnológicos, no hay que pasar por alto que la digitalización también aumenta la demanda en puestos relacionados con planeación, personas que ayuden a manejar el desarrollo de proyectos y asegurarse de que el equipo pueda manejar su carga de trabajo remoto de forma efectiva”, apunta Mauricio Reynoso.



Pero no todo es tecnología, como consecuencia de la pandemia en curso, algunos profesionales de la salud física y mental han subido peldaños en las búsquedas de talento, particularmente la enfermería y la fisioterapia, tanto a nivel licenciatura como a nivel técnico, expone el director general de la Amedirh.

La escasez y las soluciones

Según el Informe de Tendencias Talento 2022 de Llorente y Cuenca, y la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH), la escasez de determinados perfiles, como el talento digital, está generando una alta rotación en algunos sectores. Frente a este panorama, es probable que las empresas apuesten por profesionistas que sean “capaces de gestionar y resolver un gran volumen de problemas y de imprevistos y coexistir en un entorno de cambios constantes”.



“Ante este panorama laboral, los stakeholders debemos asumir las responsabilidades que nos corresponden. En este sentido, es responsabilidad de las empresas invertir en upskilling, enseñar a un empleado nuevas competencias para optimizar su desempeño, y reskilling, formar a un colaborador para adaptarlo a un nuevo puesto, lo que permitirá mejorar las competencias de los colaboradores con los que ya cuenta”, asegura Mauricio Reynoso.



El informe de tendencias de talento refiere que las universidades corporativas tomarán un papel más protagónico para combatir la escasez de talento y el cambio constante en las competencias necesarias para adaptarse a los nuevos entornos de negocio.



“Las compañías deberán invertir tiempo y dinero en una formación que no se encuentra todavía en los centros de enseñanza para hacer frente a los desafíos que el mundo tiene por delante”, se destaca en el estudio.