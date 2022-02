Presidente de Costa Rica da positivo por Covid-19

Por AFP



Alvarado, quien culmina su mandato en mayo, "presentó síntomas leves el miércoles por la tarde y procedió a realizarse la prueba PCR, cuyo resultado positivo hemos recibido. El mandatario se encuentra bien y estará en aislamiento en su hogar", señala la información.



"He recibido un resultado positivo de covid-19. Cuento con dos dosis de la vacuna, me siento bien y tengo síntomas leves únicamente. Estaré siguiendo las medidas establecidas por el Ministerio de Salud", dijo el presidente en sus redes sociales.



Durante la semana, Alvarado participó en diversas actividades públicas, entre ellas la elección presidencial del domingo y el recibimiento de un millón de vacunas anticovid donadas por Estados Unidos.



Una semana atrás se anunció que la esposa de Alvarado y primera dama, Claudia Dobles, había dado positivo por la enfermedad. Incluso, no pudo ejercer su sufragio el domingo durante la primera ronda electoral.



Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), desde marzo del 2020, cuando inició la pandemia, 745.949 habitantes de esta nación centroamericana contrajeron la enfermedad y 7.730 fallecieron.



Durante las últimas seis semanas hubo un repunte de casos en el país, llegando a más de 5.500 contagios diarios.



La CCSS detalló que el 71,9% de sus 5 millones de habitantes cuenta con dos dosis de la vacuna y 11,9% posee el refuerzo.