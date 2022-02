China invertirá US$564 millones en sector eléctrico de Nicaragua

Por VosTV

China invertirá US$564.1 millones en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Nicaragua, informó el ministro de Energía y Minas Salvador Mansell.

El funcionario mencionó que "como parte de los memorándum de entendimiento que han firmado ambos gobiernos desde que restablecieron las relaciones diplomáticas el 9 de diciembre del 2021, se ha avanzado rápidamente en su implementación".

Mansell detalló que la empresa china Comunications Construction Company Limited invertirá US$ 357.4 millones, de ellos US$ 251.3 millones en el proyecto hidroeléctrico Mojolka en el río Tuma, departamento de Matagalpa (al norte del país) y US$ 106.1 millones en el proyecto solar El Hato, en Terrabona, departamento de Matagalpa.

Asimismo, compartió que US$ 101.6 millones se invertirán en nuevas líneas de transmisión eléctrica entre los municipios de Terrabona; Mulukukú y Boaco, otros US$ 40 millones en el sistema de gestión comercial y distribución eléctrica y US$ 8 millones para la construcción y modernización del Centro Nacional de Despacho de Carga.

Intervención en Río San Juan

"También se invertirá US$ 49.1 millones en apoyar a Nicaragua con el proyecto de movilidad eléctrica, promoviendo la introducción de vehículos eléctricos en el país, acelerar el despliegue de la infraestructura de carga, crear capacidades locales para la operación y mantenimiento de la nueva tecnología", mencionó.

En telecomunicaciones invertirán US$ 8 millones para el fortalecimiento con un Centro de Datos para la gestión y operación de la red de telecomunicaciones y la ampliación de la cobertura con sistemas de micro ondas en sitios remotos con cobertura limitada, como Corn Island y San Juan de Nicaragua.

Mansell explicó que ya trabajan con los gigantes ZTE y Huawei y con la representación del gobierno chino y de la Federación de Rusia para impulsar proyectos sociales y comerciales vía financiamientos y atracción de inversionistas.

“La gran ventaja es que ya teníamos estos proyectos listos y la infraestructura actual lo permite, entonces esto nos va a dar grandes oportunidades”, argumentó.