Meta perdió US$252.000 millones en valor, la mayor caída en la historia del mercado

Por Bloomberg



El jueves, la riqueza de Mark Zuckerberg cayó hasta en 31 mil millones de dólares, una de las mayores pérdidas en un día en la historia, después de que los resultados del cuarto trimestre de Meta Platforms, antes conocida como Facebook, no alcanzaron las expectativas de los analistas, lo que provocó que las acciones de la empresa se desplomaran 28%, después de que su base de usuarios cayó por primera vez en su historia.



Se trata del mayor colapso del valor de mercado para cualquier empresa estadounidense, pero no hay certeza de que las pérdidas se mantengan, especialmente dada la volatilidad reciente que ha afectado a las acciones tecnológicas.





El pronóstico de ventas de este trimestre decepcionó a Wall Street, y el director ejecutivo, Mark Zuckerberg reconoció que Meta enfrenta una seria competencia por el tiempo y la atención de los usuarios, particularmente de para compartir videos TikTok. Zuckerberg dijo que el rival de Meta para TikTok, Reels, está creciendo rápidamente, pero la monetización ha sido lenta. Pidió paciencia a los inversionistas mientras el producto crece.



“Con el tiempo, creo que existe el potencial para una enorme cantidad de crecimiento general del compromiso” con Reels, dijo en una conferencia telefónica el miércoles.



Los malos resultados se producen en un momento crítico, mientras libra batallas regulatorias en múltiples frentes y también busca justificar un cambio costoso en la estrategia corporativa para apostar por el metaverso, la visión del director ejecutivo, Mark Zuckerberg, de un internet inmersivo que podría demorar años en materializarse. Durante años, parecía que Facebook nunca dejaría de crecer. Ahora los usuarios jóvenes, los futuros consumidores de su publicidad, eligen plataformas como TikTok y YouTube para el entretenimiento y el sentido de comunidad.



Facebook reportó 1.910 millones de usuarios mensuales en el cuarto trimestre, lo que no representó una caída con respecto a los 1.930 millones de usuarios del período anterior. Los usuarios activos diarios de la principal aplicación en Norteamérica, el mercado más lucrativo de la empresa, cayeron levemente de 196 millones a 195 millones de usuarios.



Meta dijo que los ingresos fueron de US$27.000 millones a US$29.000 millones, en comparación con los US$30.250 millones trimestres estimados por los analistas en promedio.



Los cambios en el software móvil de Apple, que exigen que empresas como Meta soliciten a los usuarios la autorización clean para recopilar datos sobre ellos que sean útiles para la orientación de anuncios, están reduciendo significativamente los ingresos debido a una publicidad limitada, exclusiva Meta .



Los ingresos netos de Meta fueron de US$10.300 millones, o 3 dólares 67 centavos por acción, en contraste con los 3 dólares 84 centavos por acción que proyectaron los analistas. Los ingresos del cuarto trimestre fueron de 33 mil 670 millones, superando los 33 mil 430 millones que estimaban los analistas de Wall Street.



El informe de resultados fue el primero de la compañía desde que cambió su nombre corporativo de Facebook a Meta Platforms a multas del año pasado.



Cuando Meta anunció el cambio, la medida fue criticada como una distracción de los muchos problemas que los reguladores le han pedido a Facebook que solucione en sus redes existentes. Pero no se trata solo de la marca: los recursos y el talento dentro de Facebook se han desplazado hacia el nuevo enfoque. Meta dijo en octubre que tendría una reducción de 10 mil millones en las ganancias operativas del año debido a las inversiones en Reality Labs.



También fue el primer informe de resultados desde que Zuckerberg declaró que atraer a los jóvenes (de 18 a 29 años) era el nuevo objetivo de la compañía.



No es la primera vez que las acciones de Meta caen drásticamente. Las acciones se desplomaron un 19 por ciento en julio de 2018 debido a una desaceleración en el crecimiento de usuarios, lo que se tradujo en una disminución de alrededor de 120 mil millones de dólares en la capitalización de mercado.