Desplome de Meta Platforms Inc. sería uno de los peores en la historia del mercado

Por La República y Bloomberg



El desplome en un solo día de Meta Platforms Inc. podría figurarse entre los peores en la historia del mercado de valores. La empresa matriz de Facebook cayó 20% en las primeras operaciones de EE. UU. debido a los malos resultados de ganancias, lo que la encamina a perder alrededor de US$180.000 millones en valor de mercado.



Si bien no hay certeza de que las pérdidas se mantengan, especialmente dada la volatilidad reciente que ha afectado a las acciones tecnológicas, una caída en esa escala al cierre se ubicaría entre las cinco mayores caídas de un día para cualquier empresa.



Es un punto de datos que ilustra cómo las empresas de tecnología se han disparado en tamaño para convertirse en gigantes con un poder de mercado sin precedentes, y el drama que puede surgir cuando tropiezan.



Otra forma de ilustrar la caída: una caída de 20% en Meta sería más que el valor de mercado de 452 de los miembros del S&P 500.



Meta se desploma 22% con PT reducidos en TikTok Threat: Street Wrap. Meta “se encuentra en medio de una tormenta perfecta”, escribió Youssef Squali, analista de Truist Securities.



Los comerciantes abandonaron en masa las acciones de Meta después de que la compañía diera un pronóstico de ventas decepcionante, lo que alimentó la preocupación de que enfrenta un crecimiento de usuarios estancado y la competencia de rivales como TikTok. Twitter Inc., Snap Inc. y Pinterest Inc. cotizaron a la baja, ejerciendo presión sobre los futuros del índice Nasdaq 100.



La acción cotizaba a US$256 a las 6:07 am en Nueva York, por debajo del cierre de US$323 del miércoles.



La capitalización de mercado de Meta al cierre anterior era de aproximadamente US$900.000 millones. La compañía forma parte de la cohorte original de megacapitalizaciones tecnológicas de Faang, que incluye a la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Apple Inc. Además, Meta Slump representa la mitad de las pérdidas de futuros del Nasdaq 100.



No es la primera vez que las acciones de Meta caen drásticamente. Las acciones cayeron 19% en julio de 2018 debido a una desaceleración en el crecimiento de usuarios, lo que se tradujo en una disminución de US$119.000 millones en la capitalización de mercado. En ese momento, estableció el récord de la mayor pérdida de valor en un día para una empresa que cotiza en los EE. UU.